Angola: Covid-19 - Le bloc 15 octroie 200 000 dollars US pour la prévention

Luanda — Deux cent mille dollars, c'est le montant mis à disposition par les partenaires de l'Association du Bloc 15 (ExxonMobil, BP, ENI, EQUINOR, SONANGOL) et de l'Agence nationale du pétrole et du gaz (ANPG), pour la mise en œuvre du programme de prévention et de contrôle de la propagation de Covid-19 en Angola, a appris de l'Angop jeudi.

Le projet, qui sera mis en œuvre par World Vision, en partenariat avec le Bureau provincial de la santé de Luanda, les directions municipales du secteur et la société civile, vise à contrôler la propagation de cette pandémie et de fournir une formation et des capacités de réponse, à travers la diffusion en masse d'informations sur les pratiques d'hygiène et de prévention.

Selon le chef de projet de World Vision Angola, Vagno Gomes, le partenariat de son institution avec le ministère de la Santé, l'ANPG et les partenaires pétroliers du bloc 15, la mission de l'organisation est de soutenir les enfants et les familles les plus vulnérables. .

Ce projet complète le programme d'intervention d'urgence du gouvernement contre le Covid-19 et vise à protéger et à préserver des vies, à garantir l'accès à l'information sur la prévention, la promotion et la protection de la santé. Il prévoit d'améliorer la vie de 28 000 familles sur un toal d'environ 2 millions de personnes.

Le projet, selon Word Vision, devrait être mis en œuvre de décembre de cette année 2020 à juin 2021, et dans la phase initiale, il prévoit de former jusqu'à 360 volontaires de différentes organisations de la société civile.

Pour la concrétisation de cette initiative, Word Vision a présenté (avant) la juste perspective de Prévention et Contrôle de la propagation de la maladie dans huit organisations et / ou associations: ANLD, Association des Jeunes d'Appui aux Communautés - AJACOM, ACPR, Cuidados da infância, Fojassida, Nação verde, Association des jeunes pour soutenir les jeunes dans le besoin (Jucarente) et JUCICA.

Ensuite, il y a eu une réunion de planification avec les partenaires, pour discuter du plan de mise en œuvre, dirigée par World Vision Angola; analyse des activités du projet et du rôle des partenaires; cartographie des zones d'intervention; et la distribution de volontaires dans les localités bénéficiant du même projet.

Le projet, qui sera mis en œuvre par World Vision, en partenariat avec le Bureau provincial de la santé de Luanda, les directions municipales du secteur et la société civile, vise à contrôler la propagation de cette pandémie et de fournir une formation et des capacités de réponse, à travers la diffusion en masse d'informations sur les pratiques d'hygiène et de prévention.

Selon le chef de projet de World Vision Angola, Vagno Gomes, le partenariat de son institution avec le ministère de la Santé, l'ANPG et les partenaires pétroliers du bloc 15, la mission de l'organisation est de soutenir les enfants et les familles les plus vulnérables. .

Ce projet complète le programme d'intervention d'urgence du gouvernement contre le Covid-19 et vise à protéger et à préserver des vies, à garantir l'accès à l'information sur la prévention, la promotion et la protection de la santé. Il prévoit d'améliorer la vie de 28 000 familles sur un toal d'environ 2 millions de personnes.

Le projet, selon Word Vision, devrait être mis en œuvre de décembre de cette année 2020 à juin 2021, et dans la phase initiale, il prévoit de former jusqu'à 360 volontaires de différentes organisations de la société civile.

Pour la concrétisation de cette initiative, Word Vision a présenté (avant) la juste perspective de Prévention et Contrôle de la propagation de la maladie dans huit organisations et / ou associations: ANLD, Association des Jeunes d'Appui aux Communautés - AJACOM, ACPR, Cuidados da infância, Fojassida, Nação verde, Association des jeunes pour soutenir les jeunes dans le besoin (Jucarente) et JUCICA.

Ensuite, il y a eu une réunion de planification avec les partenaires, pour discuter du plan de mise en œuvre, dirigée par World Vision Angola; analyse des activités du projet et du rôle des partenaires; cartographie des zones d'intervention; et la distribution de volontaires dans les localités bénéficiant du même projet.