Soudan: Une réunion conjointe examine la revitalisation du rôle du Conseil des affaires soudano-russe

Khartoum — Le chef du comité directeur de la Fédération générale des employeurs soudanais, l'ingénieur Hashim Matar a rencontré jeudi, M. Victor Shimdanov, président de la partie russe du Conseil des hommes d'affaires soudano-russes.

M. Matar a déclaré que le conseil vise à promouvoir les relations de coopération économique et commerciale, à augmenter le volume des échanges commerciaux dans les exportations et les importations, et à renforcer les partenariats d'investissement entre les hommes d'affaires des deux pays.

Il a également été convenu d'élaborer un plan de travail commun pour les travaux du Conseil pour la période à venir en plus de préparer une réunion et une séance de travail conjointe grâce à la technologie de la vidéoconférence entre hommes d'affaires des deux pays pour discuter de la possibilité de lancer une coopération avec des projets d'investissement stratégique dans des domaines spécifiques afin de devenir un modèle de coopération au cours de la période à venir pour bénéficier des ressources naturelles et des capacités au Soudan, l'expertise, la technologie moderne et la technologie russe.