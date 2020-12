Cote d'Ivoire: Fête de Noël - L'Ong « Vivons Ensemble » donne le sourire à de nombreux enfants en situation de handicap d'Abidjan

L'Ong « Vivons ensemble » a organisé un arbre de Noël en faveur des enfants en situation de handicap, plus précisément des enfants « autistes », afin de leur permettre de passer la fête de Noël dans la joie. Ce, en leur offrant des jouets adaptés à leur situation.

La cérémonie de remise des cadeaux s'est déroulée le mercredi 23 décembre 2020, au sein du Centre socio-éducatif spécialisé, sis à Treichville.

Mme Dembélé Sita, présidente-fondatrice de l'Ong « Vivons Ensemble », initiatrice de l'arbre de Noël, a indiqué que cette action vise à mettre de la joie dans le cœur de ces enfants en situation de handicap afin qu'ils ne soient pas mis à l'écart de la société. Et d'ajouter : « ces enfants doivent être traités comme des enfants normaux car ils sont hyperdoués. »

« Mme Sita Dembélé, merci à vous et aux membres de l'Ong « Vivons Ensemble », car étant en France, vous avez choisi d'œuvrer pour les enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous le rende au centuple », s'est réjouie Mme Asso, directrice du Centre socio-éducatif de Treichville.

L'ambassadeur du Burundi en Côte d'Ivoire, Aidara Chérif Bocoum, s'est félicité de l'initiative : « ce type de cérémonie est fait pour amener ces enfants à ressentir de l'amour, la présence des parents que nous sommes ».

Le diplomate a ajouté qu'il est heureux d'être présent, car selon lui, ce genre de cérémonie organisée en faveur des enfants en situation de handicap, est une action qui apporte à chacun beaucoup en termes d'expériences. « Je réponds donc à l'appel de l'Ong "Vivons Ensemble" et je compte accompagner ce genre d'initiative qui pourrait apporter de la joie aux enfants défavorisés », s'est engagé son excellence Aidara Chérif Bocoum.

Pour appuyer ses dires, il a fait un don d'un montant de 2 000 000 Fcfa, dont 1 000 000 Fcfa pour l'Ong « Vivons Ensemble », 500 000 Fcfa à toutes les mamans et 500 000 Fcfa au Centre socio-éducatif.

Au cours de cet arbre de Noël, 70 enfants dont 44 enfants autistes venus des communes de Port-Bouët, Koumassi, Adjamé, Abobo, Cocody et Yopougon, ont reçu assez cadeaux. Outre les jouets, l'Ong a procédé à la réhabilitation du Centre socio-éducatif tout en faisant des dons, à savoir des kits scolaires, des splits, des réfrigérateurs et autres. Pour un montant de plus de 10 000 000 Fcfa.

L'Ong « Vivons Ensemble », il faut le rappeler, a été créée le 23 décembre 2019, à Paris en France. Elle a une section à Abidjan. Elle a pour vocation de développer, soutenir les activités éducatives des enfants handicapés et accroître l'insertion des enfants en situation de handicap dans la vie professionnelle via la création d'un centre de formation et la formation des jeunes filles pour s'occuper de ces enfants.