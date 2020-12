Cote d'Ivoire: Covid-19 - L'art contemporain africain ne veut pas se laisser faire

RÉSILIENCE. Particulièrement impactés par la crise sanitaire, les galeristes et les responsables de foires ont décidé de construire une présence différente.

La pandémie de Covid-19 continue de frapper et se prolonge. Les acteurs de l'art contemporain africain tentent de résister. Mieux, certains ont décidé de se projeter vers l'avenir, même incertain, et investissent. Ils veulent y croire et n'hésitent pas à poursuivre leur projet. « Novembre n'a pas été facile », reconnaît Florian Azzopardi, qui a lancé en 2018 la galerie Afikaris. « Malgré tout, nous avons décidé d'investir, pour donner un lieu plus important avec plus de visibilité. »

Début janvier, si tout va bien, il pourra inaugurer ce nouvel espace au cœur de Paris. Initialement uniquement sur Internet, la galerie Afikaris avait pris vie aussi dans l'appartement personnel de Florian Azzopardi qui organisait des vernissages et des accrochages d'œuvres d'artistes.

Se lancer dès 2021 en ouvrant une galerie physique, « c'est un risque bien sûr, admet-il. Mais nous souhaitons maintenir la bonne dynamique que nous avions, donner plus de visibilité et surtout permettre aux artistes de s'exprimer. Nous sommes assez optimistes et prêts à repartir ». Lire la suite.