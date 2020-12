Angola: Namibe - L'ancien administrateur de Bibala arrêté pour détournement de fonds

Mozambique — L'ancien administrateur de la municipalité de Bibala, province de Namibe, Tchinanga Khole, a été arrêté (mercredi) pour des crimes présumés de détournement de fonds.

Selon une note du Bureau du procureur général adressée à l'Angop, l'ancien secrétaire général de l'administration de Bibala, l'ancien conseiller chargé des affaires techniques et l'ancien directeur du bureau des statistiques et de la planification, respectivement Abílio Sapenha, Bartolomeu César et Alfredo Silvestre, sont également répertoriés dans le processus.

Ces individus sont également accusés de délits d'association criminelle, de falsification de documents, de participation économique aux affaires, de trafic d'influence et de perception indue d'avantages, prévus et punis par le numéro un de l'article 36 de la loi n ° 3/14 du 10 février.

