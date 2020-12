Cote d'Ivoire: 7 journalistes distingués par l'université alassane ouattara de bouaké

Dernère publication 26/12/2020 à 00:40 min

Pour leur contribution à travers des productions relatives à la préservation de l'image de l'université Alassane Ouattara (UAO), 7 journaliste de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne ont été primés à Bouaké le mercredi 23 décembre 2020 à la Chaire Unesco de Bioéthique au Campus 2 de l'établissement universitaire.

Ces hommes de médias ont reçu leur diplôme d'honneur (parchemin) au cours d'une cérémonie de remise du Prix de la meilleure visibilité de l'université Alassane Ouattara dans la presse édition 2020, après la création du prix en 2016.

Selon Professeur Marcelin Lazare Poamé, président de l'UAO, cette récompense aux journalistes est le fruit de leurs productions visant la promotion et la préservation de l'image de marque de l'institution académique. Chaque lauréat, est reparti avec une enveloppe , un ordinateur, un diplôme d'honneur, un parchemin et des ouvrages scientifiques sur le maintien de la paix. Les lauréats ont été sélectionnés par un jury d'experts dans le domaine du journalisme et du développement, sur la base d'une présélection effectuée par le service de la communication de l'UAO. Dans la catégorie de la presse écrite, Assalé Tiémoko(Éléphant déchaîné) et Emmanuel Kouassi (Fraternité Matin) ont été les supers lauréats. En presse en ligne, Alexis Gbansé (connectionivoirienne) et Robert Kra (Abidjan.net)ont été les lauréats. Brahima Doumbia(Rti) et Thomas Guessan Bi (Idt) ont été primés dans la catégorie audiovisuelle. Parfait Kouassi du Fonds de soutien et développement de la presse (Fsdp) a également été récompensé.

Au nom du parrain de cette cérémonie, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique , le Professeur Méké Meïté, a félicité les lauréats. Il a indiqué que les journalistes ont un grand rôle à jouer dans l'avènement de l'Ivoirien nouveau pour peu qu'ils s'efforcent de travailler dans le respect des règles qui définissent leur métier.

Au nom des récipiendaires, Thomas Guessan Bi a remercié les initiateurs de prix de la meilleure visibilité de l'université Alassane Ouattara dans la presse. Ils ont rassuré les responsables de l'UAO que la presse sera toujours un partenaire de cette université.