Maroc: Le Rabbin de Mexico salue la reprise des relations avec Israël, salutaire pour la paix dans toute la région

Mexico — Le Rabbin de Mexico Mesoud Asher Zrihen a salué, vendredi, la reprise des relations entre le Maroc et Israël, la qualifiant de décision salutaire pour la préservation de la paix et la promotion du développement et de la prospérité dans toute la région.

"Je crois que la reprise des relations entre le Maroc et Israël est une chance inouïe de préserver la paix et de promouvoir le développement et la prospérité dans toute la région", a affirmé le docteur Asher Zrihen dans une déclaration à la MAP.

"Ce rapprochement est pour nous, juifs Marocains du Mexique, d'Israël et de partout dans le monde, un rêve qui devient réalité. C'est un événement historique qui ne va pas manquer de ramener la paix dans la région, en ce sens que d'autres pays vont suivre l'exemple du Maroc", a déclaré le Rabbin de la communauté juive de Mexico.

Pour lui, ce rapprochement historique est à même de contribuer à ramener la paix entre Palestiniens et Israéliens et mettre fin à un conflit qui n'a que trop duré au Proche-Orient.

Évoquant les liens qu'entretient la communauté juive marocaine avec leur mère Patrie, Asher Zrihen a dit que "le Maroc et le peuple marocain sont toujours dans nos cœurs, car ce sont les bons souvenirs que nous gardons de notre enfance, y compris les bons souvenirs de pouvoir vivre en tant que juifs dans la paix et l'harmonie".

"Pendant cette époque, les Marocains, musulmans et juifs, surent mettre ces principes au centre de leur existence et dont nous sommes les héritiers", a-t-il relevé.

Grâce à la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, Son Auguste Père Feu SM Hassan II et Son Auguste Grand-Père Feu SM Mohammed V, qui ont fait preuve de la plus grande bienveillance et sollicitude envers les juifs marocains, le Maroc a su entretenir la cohabitation des adeptes des trois religions monothéistes dans une nation unie, a-t-il dit.

"Car si nous devions retenir quelque chose de cette belle époque, ce serait bien cette vertu de cohabitation", a-t-il relevé, notant que les juifs marocains d'Israël et de partout dans le monde sont très heureux de la bonne nouvelle de l'ouverture de la liaison aérienne directe entre les deux pays.

Asher Zrihen, natif de Larache, affirme, avec émotion, garder cet amour pour son pays, le Maroc, qu'il a quitté il y a une cinquantaine d'années mais qu'il garde l'habitude de visiter au moins une fois par an.