Ile Maurice: MK - Salaires déduits après surpaiements pour certains et avance pour d'autres

La fin d'année s'annonce difficile pour les employés d'Air Mauritius dont certains verront une baisse drastique de leurs salaires allant même jusqu'à 50 %.

Baisse drastique de salaires, jusqu'à six mois de congé sans solde pour certains (là aussi pour le moment)... des décisions radicales, prises au sein d'une Air Mauritius (MK) sous administration, plombent pas mal de foyers en cette fin d'année.

Comme si cela ne suffisait pas, les pilotes qui ne se sont pas vu proposer le nouveau contrat amendé mais qui ont accepté de travailler à temps partiel contre un paiement de 35 % de leur salaire de base initial depuis le mois d'octobre, se sont retrouvés au cœur d'un administrative glitch (souci administratif).

Congé sans solde

Ils ont été surpayés fin octobre et fin novembre. Un réajustement est donc prévu à partir de la fin du mois de décembre, avec un prélèvement de 20 % sur leur paie mensuelle. Ce réajustement durera jusqu'à mars. Dans une correspondance qui leur est adressée, le département des ressources humaines dit espérer que cela ne constitue pas trop d'embêtement pour ceux concernés.

Pendant ce temps, des pilotes seniors, qui opèrent des A350 et qui ont été mis en congé sans solde pendant trois mois, percevront la moitié de leur salaire ce mois-ci.

Cela a été rendu possible à la suite d'une initiative personnelle du responsable des opérations et en accord avec l'administrateur Sattar Hajee Abdoula.

Après deux mois sans salaire, leur «détresse financière», qui a été portée à leur hiérarchie, a ainsi été prise en compte.

Quant aux pilotes opérant des A330 et des A340 et mis en congé sans solde pour au moins six mois et qui touchaient moins que des seniors, ils sont, pour le moment, écartés de l'équation. Ces derniers ont également porté leur doléance à leur syndicat respectif. Ils s'attendent à ce que le responsable des opérations traite la leur également et applique la même politique de décaissement d'une avance représentant 50 % du salaire à tous les niveaux.

Du côté des administrateurs, on fait d'abord valoir que les pilotes à temps partiel «étaient très conscients de ce problème administratif et savaient que leur salaire serait réajusté en conséquence». Avant de conclure que «tous les pilotes employés par MK sont priés de travailler dans l'intérêt de la compagnie». Ce qui passe mal chez des pilotes, qui sont d'avis qu'une meilleure communication entre les administrateurs et les syndicats aurait évité beaucoup de choses.

À titre d'exemple, réactiver des pilotes mauriciens, actuellement en congé sans solde, aurait permis à ces derniers de maintenir leur licence valide, sans un sou supplémentaire, au lieu de permettre, à grands frais, des Recency flights à l'intention des pilotes dont le contrat expire d'ici quelques mois.

On aurait aussi évité que des décisions imposées aux employés, comme le congé sans solde, ne soient portées en justice. D'ailleurs, le prochain rendez-vous en Cour suprême pour les pilotes, qui s'opposent au congé sans solde, est pour le 21 janvier.