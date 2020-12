Maroc: La CCIS de Tanger-Tétouan-Al Hoceima obtient la certification ISO 9001

La Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a obtenu, jeudi à Tanger, la certification ISO 9001 version 2015. S'exprimant à cette occasion, le président de la CCIS de la région, Omar Moro, a indiqué que l'obtention de la certification ISO 9001 est considérée comme une réalisation "sans précédent" pour les Chambres de commerce au Maroc, estimant que cette consécration constitue le couronnement d'une orientation stratégique du bureau dirigeant de la chambre, notamment à la lumière des efforts déployés parle ministère de tutelle, visant à réformer et à développer les chambres, afin d'en faire un acteur du développement régional et national.

La CCIS de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a fait des progrès importants depuis 2018 et s'est engagée dans une voie pariant sur la qualité et la normalisation de son système de gouvernance, tel que préconisé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique, a précisé M. Moro, rappelant le lancement d'une orientation prenant en compte le contrôle et l'audit interne en tant qu'outil essentiel pour la gestion financière et administrative, et le traitement des insuffisances et lacunes, rapporte la MAP. Cet engagement est en parfaite harmonie avec le plan stratégique de la chambre et le programme contractuel avec le ministère de tutelle, et reflète les efforts consentis par la chambre pour offrir des services de qualité, particulièrement dans le contexte de compétitivité qui régit actuellement le paysage économique, a-t-il ajouté, évoquant la mise en place d'un système ayant pour but de garantir la qualité escomptée et stimuler l'esprit d'innovation, et ce dans la perspective de promouvoir la performance du service public.

Pour sa part, le directeur général du commerce au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique, Abdelouahed Rahal, a fait savoir que la CCIS de Tanger-Tétouan-Al Hoceima est le premier établissement du genre à obtenir la certification de qualité, formulant le souhait de voir les autres chambres de commerce et les établissements publics lui emboîter le pas, afin d'améliorer l'efficience de l'administration publique.

Cette consécration s'inscrit en droite ligne avec la stratégie du ministère visant à rendre les CCIS régionales plus efficientes aux niveaux national et local et à améliorer leurs performances de manière à leur permettre de gérer les grands projets économiques, a-t-il expliqué, rappelant la demande de manifestation d'intérêt lancée par le ministère récemment au profit des chambres de commerce, afin de leur permettre de proposer des projets régionaux.

Quant au secrétaire général de la wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Lahbib Alami, il a salué cette consécration qui constitue, selon lui, le modèle d'un service public capable de se développer et de se digitaliser, afin de répondre aux besoins des citoyens, notamment durant ces circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la Covid-19, estimant que l'avenir réside dans la modernisation du service public pour accompagner les mutations en cours et à venir. Cette cérémonie, qui s'est déroulée dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, a été aussi marquée parla présentation de deux exposés sur le système qualité de la CCIS de la région et du bilan de ses activités durant la période 2015-2020.