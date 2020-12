Guinée: En détention provisoire depuis 3 mois, Oumar Sylla « Foniké Mengué » entame une grève de la faim

Arrêté et emprisonné à la prison civile de Conakry depuis le 29 septembre dernier, Oumar Sylla « Foniké Menguè » chargé de la mobilisation du front national pour la défense de la constitution (FNDC) a entamé une grève de la faim ce vendredi 25 décembre 2020.

Joint au téléphone par un Reporter de Aminata.com, Abdoulaye Oumou Sow responsable de la communication du front national pour la défense de la constitution a confirmé l'information tout en précisant qu'avec cette action, Foniké Mengué entend protester contre sa détention « injuste » mais aussi exiger « l'ouverture très rapide » de son procès qui n'a que trop retardé.

« Au début on parlait de flagrant délit dans son dossier et maintenant on n'en le parle plus, et que Foniké Mengué est toujours maintenu en prison, il a estimé qu'il devrait être situé sur son sort pour qu'il puisse se préparer. C'est ainsi qu'il a écrit hier jeudi 24 décembre au régisseur de la maison centrale pour dire qu'il ne veut plus recevoir de la nourriture et de sa famille et des autres qui l'envoient à manger, parce qu'il est incarcéré de façon injuste. Il exige ainsi à ce que son procès soit programmé très rapidement. Le régisseur a également remonté l'information à sa hiérarchie et Foniké Menguè commence aujourd'hui sa grève », a-t-il fait savoir.

Ce cadre influent du front anti troisième mandat pour Alpha Condé est poursuivi pour des faits « d'attroupement non autorisé sur la voie publique ».

Ils nombreux les opposants incarcérés dans les différentes prisons du pays et qui attendent toujours leur procès. Roger Bamba, El hadj Ibrahima Sow et Lamarana Diallo sont morts en détention sans pouvoir se défendre ce, pour quoi ils sont arrêtés.