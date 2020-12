Soudan: Jibril visite Gedaref, rencontre des chefs militaires et affirme son soutien aux forces armées

Gedaref — Le membre du Conseil des partenariats de transition, chef du Mouvement soudanais pour la justice et l'égalité, Dr Jibril Ibrahim, a effectué une visite dans l'État de Gedaref et rencontré les dirigeants militaires, soulignant que le peuple soudanais soutient ses forces armées et les appuie pour l'établissement de la sécurité et de la stabilité.

Jibril a, au cours de la visite, rencontre le lieutenant général Khaled Abdin Shami, commandant des opérations terrestres et un certain nombre de commandants militaires dans la région et a affirmé son soutien aux forces armées pour protéger tous les territoires soudanais

Le lieutenant-général Khaled Abdeen Shami a déclaré que la visite avait remonté le moral des forces armées, soulignant que les forces armées étaient engagées à préserver la patrie et à repousser toute agression visant les terres soudanaises.