Afrique: L'Angola et l'UE vont signer un accord sur l'économie informelle

Luanda — Le Gouvernement angolais et l'Union européenne (UE) vont signer lundi prochain un accord pour soutenir le programme de reconversion de l'économie informelle, évalué à 20 millions d'euros.

L'accord sera paraphé par le ministre de l'Économie et du Plan, Sérgio Santos et par l'ambassadrice et cheffe de la délégation de l'Union européenne en Angola, Jannette Seppen, dans le cadre du 11e Fonds européen de développement (FED).

Il servira également à soutenir des actions visant à améliorer l'environnement des affaires en Angola.

Selon une note du ministère de l'Économie et du Plan, parvenue à l'ANGOP, le financement sera exécuté sous forme d '«appui budgétaire» avec inscription au Budget général de l'État (OGE) et transféré au Trésor national, une action pionnière dans la coopération de l'Union européenne avec la République d'Angola.

L'Angola et l'UE ont déjà signé des accords de financement estimés à 22 millions d'euros, pour la mise en œuvre de programmes dans les domaines des finances publiques, de l'enseignement supérieur, ainsi que mécanisme de dialogue et le programme dénommé «Caminho Conjunto », entre autres.

