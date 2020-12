Cote d'Ivoire: Ouvres caritatives - L'Ong Wel fait des dons aux mineurs de la Maca

La Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (Maca) a reçu, le 19 décembre, la visite des membres de l'Ong Wel. Cette organisation se définit comme un réseau féministe avec pour objectif de lutter contre les discriminations sexistes, tout en œuvrant à l'avènement d'une société inclusive.

La vision de l'Ong, c'est de construire un monde où les femmes sont à l'abri de la pauvreté et de toutes formes de discrimination. Cette visite en milieu carcéral a permis à l'Ong de faire des dons en vivres et non vivres d'une valeur totale de plus de 5 millions de F Cfa, constitué, entre autres, de kits hygiéniques, boîtes de conserve, pâtes alimentaires, sacs de riz, huile, moustiquaires etc.

Ce détour a, par ailleurs, permis aux visiteurs d'aller aux contacts de près de 350 détenus. Dont des mineurs et des femmes, pour certaines, enceintes. La visite s'inscrit dans le cadre de la journée du volontariat organisé chaque année par l'Ong. Au cours de laquelle les membres de l'Ong prennent des initiatives altruistes. L'organisation existe depuis 2009. Au niveau national, elle est basée à Abidjan et à Bouaké. Au niveau International, elle est représentée, à ce jour, dans 7 pays. A savoir, Togo, Sénégal, Namibie, Afrique du Sud, Kenya, France et Canada