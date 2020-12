Cote d'Ivoire: Don d'équipements - La fondation Bictogo Initiatives redonne vie à la maternité Thérèse Houphouët Boigny d'Adjamé

Il ne serait pas excessif d'affirmer que Adama Bictogo ne sait pas faire que de la politique et les affaires. Il sait donner, il sait se mettre au service des autres, en apportant le sourire et le réconfort aux moins nantis. Il en a fait la preuve, hier, à travers sa fondation Bictogo Initiatives. Qui a équipé de matériels vitaux l'ex-maternité Marie-Thérèse Houphouët Boigny des 220 Logements, rebaptisé Formation sanitaire urbaine d'Adjamé 220 Logements.

Kassi Marie Odile, la secrétaire générale de la fondation, est arrivée à la formation sanitaire les bras chargés de dons d'une valeur de 10 millions de FCfa et composés de 15 boîtes d'accouchement à 10 éléments, une couveuse Fazzini BB200, des boîtes de consultation gynéco, des pèse-personnes adultes et bébé, 10 matelas médicaux, 10 tensiomètres électroniques, un stéthoscope double foyer et un stérilisateur. La cerise sur le gâteau, la fondation Bictogo Initiatives promet la construction d'une salle d'eau dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, « afin de permettre aux patients de bénéficiaires de plus de confort lors de leur passage dans cette formation sanitaire », promet la secrétaire générale de la fondation. Pour qui ce don arrive comme un cadeau de Noël « en faveur de nos mères, nos sœurs et nos filles dans cette maternité au cœur de la ville d'Abidjan », se réjouit Kassi Marie Odile. Qui promet d'étudier les doléances de l'établissement, notamment l'acquisition d'une ambulance et d'un groupe électrogène.

L'intervention de la directrice de la maternité, le docteur Ouattara Juliette, finit de convaincre de ce que le don de la fondation Bictogo Initiatives était plus que nécessaire pour la bonne marche de cet établissement sanitaire. La preuve, elle a promis de mettre le matériel reçu à la disposition des différents services, dès la fin de la cérémonie de réception. Dr Ouattara Juliette a, au nom des populations, du personnel de la maternité et en son nom propre, traduit sa gratitude au donateur. « Merci, merci et merci pour ce don d'une valeur inestimable pour notre maternité. Nous en avions vraiment besoin... », a lâché la première responsable des lieux. Avant de promettre d'en faire très bon usage.

Il faut noter que la fondation Bictogo Initiatives existe depuis le 16 avril 2020. Avec pour objectif d'apporter le bien-être aux populations, et le soutien aux personnes vulnérables, lutter contre la pauvreté. L'autre pan de sa mission est d'apporter assistance et aide aux étudiants, aux jeunes inventeurs ou entrepreneurs. La fondation œuvre également pour le développement de l'éducation, surtout celle de la jeune fille. L'aide au financement, à la construction ou à l'équipement d'écoles et d'infrastructures de formation passe en bonne place dans les missions de Bictogo Initiatives. Qui, malgré sa jeunesse, est au travail. « Plusieurs réalisations ont déjà vu le jour pour redonner le sourire à la petite enfance, aux institutions spécialisées, aux couches vulnérables et également pour porter les projets de jeunes inventeurs », précise la secrétaire générale

