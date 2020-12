Afrique du Nord: Les défis dans la région et la crise du coronavirus ont démontré la solidité des relations égypto-koweïtiennes

L'ambassadeur d'Egypte au Koweït, Tarek Al Qouni, a affirmé que l'année 2020 était exceptionnelle pour les relations égypto-koweïtiennes qui avaient témoigné tant de solidité, à la lumière des grands défis dans la région et de la crise du coronavirus.

Dans une interview accordée samedi à l'Agence de presse du Moyen-Orient (MENA), M.Qouni a indiqué que l'année 2020 avait connu plusieurs défis qui ont changé non seulement la région mais aussi dans le monde entier, notamment la crise du coronavirus qui a nécessité une coordination entre les deux pays, vu la grande communauté égyptienne résidant au Koweït.

Et de rappeler que les vues égypto-koweïtiennes sont identiques à l'égard des diverses questions et des derniers développements régionaux et internationaux, notamment en ce qui concerne le rejet total des ingérences étrangères dans la région et la nécessité de parvenir à une solution politique aux différentes crises qui secouent un nombre de pays, dont la Libye et la Syrie, outre le soutien koweïtien à l'Egypte dans le dossier du barrage de la Renaissance et la nécessité de parvenir à un accord équitable et contraignant de manière à préserver les droits des trois pays, l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie.

Concernant les efforts du Koweït pour parvenir à une solution à la crise du Golfe, l'ambassadeur d'Egypte au Koweït a valorisé le rôle du défunt cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, et la poursuite de ces efforts de la part de l'émir du Koweït, cheikh Nawaf Al Ahmad, pour résoudre cette crise.

Parmi les aspects traduisant les relations fortes entre l'Egypte et le Koweït figure le rôle important joué depuis des décennies par la communauté égyptienne au Koweït dans le développement économique et sociale, qui compte actuellement environ 650 000 Égyptiens, a relevé M.Qouni affirmant que le peuple koweïtien apprécie ce rôle tangible.