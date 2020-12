Congo-Brazzaville: Changement climatique - L'élection américaine marque le retour à la "responsabilité climatique ", déclare Christiana Figueres

Pour Chritiana Figueres, l'élection de Joe Biden à la magistrature suprême des Etats-Unis est une « bonne nouvelle » pour la lutte contre le réchauffement climatique.

Christiana Figueres a dirigé les négocations de l'accord historique de Paris sur le changement climatique. Le président Donald Trump a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris en 2017.

Cette ancienne secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2010 à 2016 a déclaré qu'elle s'attendait à ce que Joe Biden « annule tous les reculs de l'administration Trump », minimisant l'impact du retrait américain de l'actionc climatique.

« Le fait est que les États-Unis, même en dépit de la Maison Blanche au cours des quatre dernières années, ont continué à décarboner et pourraient même se rapprocher très, très près des objectifs de décarbonisation qu'ils s'étaient fixés en 2015 à Paris», a-t-elle déclaré, « sachant que le gouvernement améticain reviendra à la responsabilité climatique, il y aura d'autres gouvernements qui seront incités à collaborer », a-t-elle ajouté.

Elle a salué le choix fait par Joe Biden de John Kerry comme envoyé présidentiel spécial pour le climat, et l'a décrit comme « l'une des personnes les plus informées aux Etats-Unis sur le changement climatique ».

Pour Christiana Figueres, John Kerry a compris que le changement climatique concerne « les générations futures et les populations les plus vulnérables ». Aussi consière-t-elle que l'élection Joe Biden « est une bonne nouvelle pour une foule de questions qui sont franchement liées», comme l'inégalité, la diversité et l'égalité des sexes.

Des « problèmes qui ont vraiment souffert énormément sous l'administration Trump et qui devront être reconstruits. [...] Il s'agit de passer de la peur et de l'intimidation à la collaboration et la solidarité. Cela prendra du temps et nécessitera d'énormes efforts aux États-Unis, et cela exigera la compréhension des autres nations », a-t-elle renchéri.