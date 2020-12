Madagascar: Rugby - Des paniers garnis pour les équipes nationales

Les Makis de Madagascar fêtent Noël et la fin d'année.

Les membres de l'équipe nationale du rugby sont gâtés. Le Malagasy Rugby ne les a pas oubliés en cette période de fêtes. Pas plus tard que mardi dernier, l'instance nationale a procédé à la distribution de panier garni et d'une enveloppe pour chaque joueur membre de l'équipe nationale et les entraîneurs nationaux. Pour les Makis dames à VII, elles ont reçu chacune un pack de PPN composé de 10 kg de riz, une bouteille d'huile, des savons, du haricot sec... tandis qu'une enveloppe chacun pour les Makis masculins et féminins à XV. C'était aussi l'occasion pour la fédération de présenter ses vœux à tous les joueurs et techniciens. « Je vous souhaite de passer une agréable fête et puissions-nous nous retrouver en bonne santé en 2021. Il ne faut pas oublier que les compétitions de rugby ne sont pas encore autorisées jusqu'à nouvel ordre, et que chacun devrait respecter cette consigne », a fait savoir le président du Marcel Rakotomalala.

Le repêchage à Monaco. Ce mercredi, les Ladies Makis 7 dames ont entamé leur dernier regroupement pour cette année, dans le cadre du tournoi de repêchage intercontinental en vue de l'obtention du ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo. Ce tournoi de l'ultime chance dont Madagascar et la Tunisie représenteront l'Afrique, se déroulera à Monaco les 19 et 20 juin 2021, selon le communiqué du World Rugby. La prochaine rentrée est prévue début janvier avec un nombre réduit de 21 joueuses, si elles étaient 32 au début du regroupement. En effet, 21 des 24 équipes sont déjà assurées de participer aux JO du 26 au 31 juillet 2021 à Tokyo. Il reste encore deux places pour la catégorie féminine et une place pour l'équipe masculine. De ce fait, les 12 pays qui disputeront ce prix ultime chez les dames sont l'Argentine, la Colombie, la France, Hongkong, la Jamaïque, le Kazakhstan, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Russie, les Samoa, et bien évidement Madagascar et la Tunisie.