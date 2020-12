Madagascar: Technologie - Le web malgache sur une pente ascendante

Le web marketing et la stratégie digitale sont devenus essentiels pour les entreprises. À l'heure où la connexion à internet se popularise, les entreprises ne peuvent désormais plus s'en passer.

Résilience confirmée. C'est l'image que reflètent les métiers du web sur le marché local face aux contraintes et autres difficultés imposées par le contexte actuel de pandémie. À l'image de l'enseigne MediaClick, une société se spécialisant dans le webmarketing, qui vient de célébrer, avant-hier ces cinq années d'existence à l'hôtel Carlton Anosy. « Dans un monde en perpétuelle évolution, devenu de plus en plus virtuel e t de plus en plus connecté, le digital représente plus que jamais une opportunité de pouvoir communiquer d'une manière efficace, mais surtout efficiente » avance Tojo Ramino, président directeur général de MediaClick.

En plus d'être financièrement moins coûteux que le marketing traditionnel, le webmarketing est aussi plus rapide pour s'adresser à sa clientèle. L'impact d'une action webmarketing, est bien souvent quasi instantané sur le développement des activités d'une société. Une opportunité entrevue par la majorité des entreprises malgaches lors des contraintes des déplacements physiques imposées par le confinement et qui a permis au web made in Madagascar de contribuer, à sa manière, à faire tourner l'économie pendant la crise du coronavirus.

« Durant les deux premiers mois de confinement, on a eu un peu de mal à tourner mais au-delà de cette période, notre clientèle s'est vu booster à plus de 30% car les entreprises se sont rendues compte de l'importance d'une visibilité web en tant de crise » rajoute le PDG de MediaClick.

Canaux digitaux

Le marketing digital est une technique qui vise à analyser les besoins des consommateurs sur des supports et sur des canaux digitaux afin d'adapter les services proposés à leurs besoins. Le monde du marketing évolue de façon rapide et constante de sorte à obliger les entreprises à rester au courant des avancées technologiques pour optimiser les ventes.

« Avec des consommateurs de plus en plus connectés, le digital offre de nouvelles perspectives de développement. Dans ce contexte, le ministère des Postes, des télécommunications et du développement numérique a une grande ambition d'améliorer et de promouvoir le développement du numérique dans toute l'île. Le développement des activités comme celle de MediaClick reflète cette ascension du web local et que nous nous imposons comme objectif dans le développement numérique » explique Fenitra Malala Rakotoniaina, directeur de cabinet du ministère des Postes, télécommunication et du développement numérique. Une façon pour ce responsable de réaffirmer les objectifs de partenariat public-privé dans la promotion de l'économie numérique.