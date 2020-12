Madagascar: Fête de fin d'année - Ravinala Airports au chevet des nécessiteux d'Ivato

Pour Ravinala Airports, concessionnaire des aéroports d'Antananarivo et de Nosy-Be, le développement d'une infrastructure aéroportuaire va de pair avec le respect et l'entraide avec les riverains.

Entreprise citoyenne. Ravinala Airports l'est et le démontre à travers les actions sociales qu'elle réalise, surtout dans les communes riveraines de l'aéroport international d'Ivato.

Cohésion. Pour afficher sa cohésion avec la population locale, Ravinala Airports a procédé à une série d'actions. A commencer par la remise de tables-bancs à l'EPP et au CEG D'Ivato Village. La cérémonie qui s'est déroulée jeudi dernier a notamment vu la présence du 1er adjoint au maire de la Commune d'Ivato, de la représentante du Chef de la Cisco, de la Directrice de l'EPP Ivato, de la Directrice du CEG Ivato, du Commandant de l'aéroport d'Antananarivo, de la Directrice QHSSSEMR et de l'équipe communication de Ravinala Airports. « En tant qu'entreprise responsable, c'est un honneur et un plaisir pour Ravinala Airports de faire ces dons de tables-bancs à l'EPP et CEG d'Ivato. Le soutien à la jeunesse et à l'éducation entre par ailleurs dans le cadre de la politique sociale de Ravinala Airports», a déclaré Felana Ratsimbazafy, Directrice QHSSSEMR de Ravinala Airports. Pour le Chef de la Cisco Randriantsoa Rivo Herimandimby » cette collaboration avec Ravinala Airports est d'une grande aide pour le CEG et l'EPP d'Ivato car elle a permis aux élèves de bénéficier de nouveaux mobiliers qui leur serviront pour un grand nombre d'années. »

RSE. Toujours dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'Entreprise (RSE) et en marge des festivités de Noël et de fin d'année, Ravinala Airports a également fait une distribution de vivres aux familles vulnérables dans des quartiers d'Ivato Aéroport, notamment, de Talatamaty, d'Anosiala et d'Ambatolampy Tsimahafotsy. En tout, 2 100 kg de riz, 420 kg de sucre et 420 litres d'huile ont été distribués aux 420 familles vulnérables de ces 4 Communes le 23 et 24 Décembre 2020. « A l' occasion de la fête de Noël et de fin d'année, et comme chaque année, Ravinala Airports n'a pas oublié les personnes vulnérables dans les communes autour de l'aéroport d'Ivato. Ces dons leur permettront de passer de chaleureuses fêtes en famille » selon toujours la Directrice QHSSSEMR de Ravinala Airports. Gestionnaire de concession des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy-Be. Il regroupe quatre actionnaires d'envergure internationale, à savoir : Meridiam, le Groupe ADP International, Bouygues Bâtiment International et Colas. Le choix de cet acteur majeur s'est fait suite à un appel d'offres international lancé par l'Etat Malagasy. Le scope d'intervention de cette gestion de concession comprend : l'exploitation, la maintenance, le développement et le financement de ces deux aéroports pour une durée de 28 ans, à compter de décembre 2016. Plus qu'une entreprise, Ravinala Airports est un acteur indispensable du développement économique de Madagascar. L'investissement global de près de 200 millions d'euros dotera la Grande île d'installations et d'infrastructures aéroportuaires aux normes internationales.