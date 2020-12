Egypte: Al-Sissi change le paysage de l'Egypte par des projets de développement inédits

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a réussi à changer le paysage de l'Egypte via de nombreux méga-projets de développement inédits, dans tous les domaines, en accordant une priorité majeure à la santé, à l'enseignement et à la numérisation des services pour améliorer les conditions de vie des citoyens, a déclaré vendredi, 25 Dec, le ministre des Finances, Mohamed Maait.

L'Etat tient à réaliser un développement global et durable dans divers gouvernorats notamment au Sinaï, pour consolider les facteurs nécessaires à une vie décente et améliorer la qualité des services dispensés aux citoyens, a indiqué M. Maait, lors d'un entretien avec les fonctionnaires de l'administration financière du Sinaï du Sud, en marge de l'inauguration de son nouveau siège en présence du gouverneur, Khaled Fouda et d'autres responsables.

L'Egypte connaît actuellement un progrès intégré dans tous les aspects du quotidien et des efforts patriotiques sincères ont réussi à convertir les défis en opportunités en faveur d'un avenir meilleur, digne du pays et de son grand peuple, a-t-il dit.

Le gouvernement a fait de la pénurie du gaz et de l'électricité une perspective d'investissement, ce qui a contribué à mettre fin aux coupures de courant répétées et au manque de butane et à assurer un excédent pour l'exportation, a-t-il poursuivi.

Nous avançons avec force sur la voie de la numérisation et de la modernisation du fisc et des douanes, ce qui est censé booster les investissements, la productivité, les exportations et le commerce intérieur et extérieur et aidera à réduire le coût des marchandises et des services sur le marché, a précisé Maait, ajoutant que la mise en réseau numérique du fisc et des douanes serait achevé fin juin 2022.

L'Egypte est le premier pays au Proche-Orient à appliquer la facture électronique, qui repose sur un système central électronique de réception, de révision et d'approbation des factures de vente et d'achat dans les transactions commerciales.

Par ailleurs, la mise en œuvre électronique du budget de l'Etat a permis de contrôler la performance financière, améliorer les dépenses publiques, maintenir le déficit ciblé et garantir que les dotations financières décidées par l'autorité législative ne sont pas dépassées, a fait savoir le ministre.