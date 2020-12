Congo-Brazzaville: Covid-19 - 550 mille masques pour des lycéens et collégiens

La ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel, Yvonne Adélaïde Mougany, a remis, le 24 décembre, un lot de masques de protection destinés aux élèves du primaire et secondaire sur toute l'étendue du territoire national. Ce don du gouvernement vise à assurer une meilleure protection en milieu scolaire.

Cette donation est une initiative s'inscrivant dans le cadre de l'appui du gouvernement aux mesures de prévention visant à garantir la sécurité des élèves en milieu scolaire. Ces masques confectionnés par les artisans congolais ont été réceptionnés par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso.

« Au nom de la communauté éducative et scolaire, je dis merci. Le choix fait par le gouvernement de concilier le droit à l'éducation et la santé m'emmène à veiller pour que l'école ne soit pas le lieu idéal de contamination et surtout pour qu'elle ne serve pas de prétexte pour freiner le droit à l'éducation, dont doivent bénéficier les élèves du Congo », a déclaré le ministre Anatole Collinet Makosso.

Pour lui, ces initiatives multipliées par le gouvernement de la République visent à soutenir les efforts des parents. « En mettant à disposition de la communauté éducative ce lot important de masques, cela montre la présence quotidienne du gouvernement aux cotés des enfants et sa détermination à sauver l'année scolaire de ceux-ci », a ajouté le ministre.

Anatole Collinet Makosso a félicité les artisans congolais pour leur disponibilité et qui, en un temps record, ont pu produire ce lot significatif de masques de qualité.

De son côté, Yvonne Adélaïde Mougany a fait savoir qu'à Brazzaville et Pointe-Noire, principalement dans les lycées et collèges, règne un taux de contamination très élevé. Selon elle, ces masques, destinés aux élèves, vont permettre à son homologue de l'Enseignement primaire et secondaire de contribuer à l'amélioration de la protection infantile dans différents établissements disséminés sur le territoire national.

« Le masque ne constitue qu'une partie de mesures de protection. Il va donc falloir que le message soit relevé une fois de plus pour que les enfants, les élèves, les lycéens pensent à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. », a souhaité la ministre Yvonne Adélaïde Mougany.

Elle a, en outre, rappelé que la pandémie est bel et bien présente. Il va donc falloir prendre des dispositions nécessaires pour protéger les enfants ainsi que les enseignants car eux aussi sont exposés à la maladie.