Madagascar: Crise sanitaire - Une opportunité d'affaire découverte par Media Click

(Au centre), le PDG de Media Click, Tojo Raminoharijaona accompagné par les autorités officielles.

Dans la plupart des cas, plus de 40% des entreprises naissantes ne dépassent pas une durée de vie de cinq ans à Madagascar pour de multiples raisons.

Et bon nombre de sociétés existantes sont également en cessation d'activité à cause de l'impact de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui sévit au pays depuis mars dernier. Quant à Media Click, une agence web qui a vu le jour le 21 décembre 2015, elle a franchi le cap des cinq ans en traversant diverses épreuves et en surmontant cette crise sanitaire. En effet, « nous y avons découvert une opportunité d'affaire compte tenu du développement du secteur NTIC (Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication). Il s'agit notamment du développement du web aussi bien à Madagascar qu'à l'extérieur. Une hausse de 30% du nombre des clients, surtout locaux, a été enregistrée durant la période de confinement », a déclaré Tojo Raminoharijaona, le PDG de Media Click, lors de la célébration du 5e anniversaire de cette entreprise, tout récemment à l'hôtel Carlton. Emergence économique. En outre, « la société Media Click s'agrandit avec un effectif de vingt-quatre personnes en ce moment contre seulement quatre personnes au début de notre start-up. Nous nous spécialisons en matière de création de site web. Mais notre particularité constitue l'accompagnement des entreprises pour une meilleure visibilité en ligne », a-t-il poursuivi. Et lui de souligner que le digital représente plus que jamais une opportunité de pouvoir communiquer d'une manière efficace, mais surtout efficiente, dans un monde devenu de plus en plus virtuel et connecté. Force est de reconnaître que Madagascar se lance actuellement dans la digitalisation de divers secteurs d'activité pour ne citer que l'éducation, l'agriculture et le commerce ainsi que les services publics. « Les bonnes infrastructures, conjuguées à des compétences hors pair, ont fait en sorte que la Grande île soit devenue une terre de prédilection pour les investisseurs dans le secteur du NTIC. Il va sans dire que le numérique a sa part d'importance dans l'émergence économique de notre pays. Et compte tenu de la potentialité et des opportunités qu'offre le digital, je me suis lancé dans cette aventure entrepreneuriale en créant mon entreprise », a enchaîné le PDG de la société Media Click.

Référence. Comme perspective, cet opérateur envisage de faire du Web Vita Malagasy une référence. « Nous voulons prouver au monde entier que nous, les experts malgaches, sommes capables de réaliser de grandes choses qui n'ont rien à envier aux autres agences web de l'Océan Indien, voire à celles des pays développés qui eux, sous-traitent pour la plupart à Madagascar », a-t-il avancé avec fierté. Pour sa part, le directeur de cabinet du ministère des Postes, des Télécommunication et du Développement Numérique, confirme que le numérique contribue à l'émergence économique de Madagascar. « Le partenariat public-privé sera renforcé pour développer le numérique », a-t-il conclu.