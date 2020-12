Madagascar: Fête de la Nativité - Noël célébré dans la ferveur et dans la liesse

Toutes les églises pleines à craquer pendant la messe de Noël.

Malgré la situation sanitaire, l'engouement était au rendez-vous pour les messes de Noël. La fête a été placée sous le signe de la fraternité

« Gloria In Excelsis Deo », « Ö peuple fidèle ». Ces cantiques ont résonné dans toutes les églises qui étaient pleines comme un œuf hier. Même les non-habitués sont venus grossir le rang des fidèles. Pour beaucoup, des chaises supplémentaires ont été placées à l'extérieur pour que tous les fidèles puissent assister à la messe. Malgré le contexte actuel, la distanciation d'un mètre n'a pas toujours été respectée. La plupart des églises ont ouvert leurs portes dès 6 heures et ont proposé aux fidèles deux à trois services dans la matinée. L'amour et la fraternité étaient au cœur des messages diffusés par les églises pour la célébration de cette fête chrétienne. C'est le cas pour la FJKM Ambatolampy Fitiavana Antehiroka où les fidèles ont médité sur l'évangile de Matthieu, le livre d'Esaïe et l'Epître aux Galates.

Moment de partage. Noël est avant tout une fête religieuse mais c'est aussi l'occasion de se réunir en famille autour d'un repas copieux. Les volailles sont souvent au menu mais les retrouvailles familiales sont les plus importantes et chaque ménage a fait de son mieux, avec les moyens du bord. Certains s'échangent même des cadeaux pour marquer ce jour exceptionnel. Les tous petits ont déjà attendu impatiemment le jour « J » pour ouvrir leurs cadeaux de Noël sous le sapin. « C'est un moment magique de partage et de retrouvailles », s'enthousiasme Miora Hantaniriana, une mère de famille. Pour la plupart, le repas s'est terminé par le partage de la traditionnelle bûche de Noël.

Foule immense. Les retrouvailles familiales ne se passent pas toujours entre quatre murs. A Analakely, on observe comme une sorte de pique-nique géant sur l'avenue de l'Indépendance. Des groupes de familles ou d'amis se réunissent autour d'une table pour passer un bel après-midi ensemble. Les chalets en bois sur place installés par la Commune offrent une panoplie de choix gastronomiques. Pour les adeptes des « selfies » ou de « pose photo », le jet d'eau du Parvis de l'Hôtel de ville constitue toujours un fond indétrônable. Pour partager des moments privilégiés avec les enfants, certains parents ont choisi le jardin d'Ambohijatovo pour faire plaisir à leurs progénitures. Cet endroit était aussi plein à craquer mais petits et grands n'ont pas boudé leur plaisir.