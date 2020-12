Congo-Brazzaville: Littérature - « Il est temps de rallumer les Etoiles », un appel à capitaliser son passage sur la terre

A la croisée du roman et de l'essai, « Il est temps de rallumer les Etoiles » de Noëlly Galoy est une invitation à faire bon usage de notre existence sur terre, tant pour soi que pour les autres. Publié en avril aux éditions Edilivre, l'ouvrage a été récemment présenté au public à Brazzaville.

Au total, huit chapitres composent ce livre de 94 pages dans lequel s'imbriquent plusieurs thématiques, parmi lesquelles : l'amour, le pardon, la vie, la mort, la séparation, l'échec, le désespoir, le repli identitaire, la diversité, l'entraide, etc.

Le récit s'amorce sur l'histoire de Stella, personnage phare de l'œuvre. Avec une vie faite de haut et de bas dès sa tendre enfance, la jeune adolescente découvre par la lecture qu'on peut trouver le bonheur même dans les moments sombres, il suffit de se souvenir d'allumer les lumières. Mais, qu'est-ce réellement ? Pour l'auteur, il s'agit de prime abord de réaliser que ce qui nous arrive ou pourrait nous arriver dans la vie ne détermine pas ce que nous sommes ni ce que nous valons. « Tous les moments sombres et événements obscurs de la vie viennent nous réveiller du sommeil de l'oubli afin de nous ramener sur le chemin de la vérité qui attend que nous la choisissons comme unique réalité. Car ne dit-on pas que c'est l'heure la plus sombre qui précède le jour », souligne Noëlly Galoy dans son ouvrage.

Pour parvenir à rallumer les étoiles, autrement les lumières dont l'auteur réfère aux êtres humains que nous sommes, elle suggère de se tourner vers Dieu, source de vie, de vérité, d'amour et créateur de toute chose. D'après la jeune écrivaine de 22 ans, le firmament est parsemé d'étoiles et c'est là effectivement qu'elles sont visibles et brillent radieusement. Pour elle, il n'existerait pas d'étoiles hors du ciel mais sans les étoiles il y aurait toujours un ciel. « Nous sommes les étoiles et Dieu notre ciel. Vivre c'est briller et comme le font les étoiles, nous devons luire d'une lumière aussi pure que belle dont les rayons irradient toute la terre. Ne l'oublions jamais, notre nature est de briller et notre fonction est d'éclairer », rappelle l'auteur.

A ce propos, Noëlly Galoy distingue le fait de vivre et de briller à la quête des biens matériels. Et pour elle, le coin du monde où il a été assigné à l'homme de briller est sa famille, son quartier, son lieu de travail, sa ville, sa nation, son continent...

Considérer la différence comme une force

Au fil des pages, cet ouvrage met en exergue un point : « nos différences ne sont qu'extérieures car à l'intérieur, nous sommes tous pareils, à l'intérieur, nous sommes lumière ».

Pour la jeune écrivaine congolaise, les hommes ne sont en réalité qu'une unité de diversités qui forment un tout appelé « Humanité ». « Non pas que nous soyons exactement pareils, toutefois au sens profond, nous ne sommes pas si différents. Nos ressemblances se trouvent dans nos différences, car il faut que chacun soit ce qu'il est, ce qu'il doit être, afin que des différences naissent l'harmonie et que de là soit engendré le lien qui nous unit », stipule-t-elle.

« Il est temps de rallumer les Etoiles » invite, par ailleurs, à stopper la prolifération de l'égoïsme et l'inaction face au mal qui gangrènent la société d'aujourd'hui. « Certes qu'à seul on ne peut pas résoudre tous les problèmes dans la société, on peut tout de même résoudre un problème. Si chacun pouvait réaliser sa part de responsabilité, chacun apporterait sa pierre à l'édifice, sans se soucier si l'autre l'a fait ou pas, sans raviser sous prétexte que l'autre ne l'aurait pas fait », estime Noëlly Galoy.