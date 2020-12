Angola: MEP présente le bilan «PRODESI 2020»

Luanda — Le ministère de l'Économie et du Plan (MEP) présentera lundi, à Luanda, le bilan du programme de soutien à la production, de diversification des exportations et de remplacement des importations (Prodesi 2020).

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès samedi, ce portefeuille présentera le statut des cinq piliers de cet important programme gouvernemental, à savoir "Accès au crédit", "Augmentation de la production et de la productivité", "Accès aux marchés nationaux et étrangers" externe »,« Formation et qualification »et« Amélioration de l'environnement des affaires et des perspectives pour le premier semestre 2021 ».

La session de lundi sera le dernier acte public de ce département ministériel au cours de cette année.

Le forum partagera également avec le public les expériences de Prodesi, c'est-à-dire ce qu'ils ont vécu et ce que disent les producteurs utilisant le service de soutien créditer en 2020.

