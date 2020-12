Maroc: Enseignement à distance - Un étudiant partage son expérience

interview

Rabat — Crise sanitaire oblige, de plus en plus d'universités, d'instituts et d'écoles ont adopté l'enseignement à distance comme solution afin d'assurer la continuité des cours.

Administrations et professeurs ont dû repenser leurs manières d'enseigner et d'évaluer en préparant une pédagogie digitale. Les cours sont désormais administrés via des plateformes de visioconférence qui permettent un partage de l'écran et une interaction en temps réel.

De l'autre côté de l'écran, les étudiants suivent les cours depuis leurs domiciles, eux qui doivent s'adapter à ce nouveau mode d'enseignement. Dans une interview à la MAP, Anas Azzabi, étudiant en 3è année du cycle Grande École à l'Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises (ISCAE) de Casablanca, nous livre son sentiment.

Comment se déroulent vos cours à distance ?

Juste avant l'annonce de l'état d'urgence sanitaire en mars, quand les premiers cas du Covid-19 ont été déclarés, l'administration et le corps professoral de l'ISCAE de Casablanca ont réagi rapidement à la situation en mettant en place un dispositif d'enseignement à distance.

Nous avons, ainsi, commencé à suivre, depuis la troisième semaine de mars, des cours dispensés en ligne, selon plus ou moins les mêmes créneaux que nous avions en présentiel.

Sur quelles plateformes suivez-vous les cours ?

La majorité de nos cours se déroulent sur "Blackboard", une plateforme qui nous permet de suivre nos séances, publier des questions sur des fils de discussions, rendre nos travaux et occasionnellement passer nos examens en fonction des matières. Toutefois, certains professeurs dispensent leurs cours sur "Zoom", "Microsoft Teams" ou encore "Google Meet".

Comment organisez-vous votre temps pour rester concentré (s) pendant la journée ?

J'essaye de profiter du sommeil au maximum pour assister aux cours avec un esprit sain en prenant des siestes de quelques minutes régulièrement quand je suis fatigué et en réduisant la durée que je passe devant les écrans. Il va sans dire que je m'assure qu'il n'y a aucun facteur de distraction près de moi quand le cours démarre.

Après la séance d'après-midi, j'entame un léger travail de lecture et de recherche pour parfaire ma compréhension de ce que j'ai appris durant les séances du cours et faciliter mes éventuelles révisions. Quant au reste de la journée, j'en profite pour faire un peu de sport, jouer un peu aux jeux vidéo et passer du temps avec ma famille.

Cours à distance ou en présentiel ?

À mon sens, les deux approches sont complémentaires. De ce fait, il faut profiter des deux, étant donné que les avantages de l'une compensent les faiblesses de l'autre.

D'une part, le distanciel est l'alternative la plus adaptée à ce contexte sanitaire et pour respecter, autant que possible, les mesures mises en place pour contrôler la propagation du Covid-19 sans compromettre notre formation académique.

D'autre part, il m'arrive très souvent que la vie associative, le campus, le contact avec les amis... me manquent. L'ambiance des études en présentiel n'est pas quelque chose de compensable quand on se doit de poursuivre ses cours devant son ordinateur.

Quels conseils pouvez-vous donner aux autres étudiants pour bien suivre leurs cours à distance ?

A priori, il faut choisir un endroit calme et confortable pour pouvoir suivre le cours sans être dérangé ou interrompu. Ensuite, il faut mettre à l'écart tout ce qui est susceptible de distraire. Cela inclut le smartphone et la télévision, à titre d'exemple.

Avant le début des cours, il est essentiel de s'assurer que l'on dispose d'une bonne connexion, que le micro et la caméra fonctionnent sans problèmes. L'idéal serait aussi d'avoir un micro-casque pour minimiser les bruits extérieurs et bien se faire entendre.

En définitive, il faut penser à mettre en place un planning afin de concilier entre cours à distance et vie quotidienne.