Sénégal: Campagne de commercialisation de l'arachide - La mesure de suspension des exportations divise les opérateurs à Diourbel

La suspension des exportations d'arachide par l'État ne semble pas décourager certains opérateurs à Diourbel qui continuent d'acheter à 350 FCfa le kilogramme, dans l'espoir de la levée de la mesure, au moment où d'autres s'adaptent à la nouvelle donne.

À Diourbel, le déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide connaît quelques perturbations liées notamment à la spéculation sur le prix du kg. La situation s'est compliquée à la suite de la mesure prise par l'État de suspendre les exportations, le temps que les huiliers s'approvisionnent suffisamment en graines. Les opérateurs apprécient diversement cette nouvelle donne tout en essayant de s'y adapter chacun à sa manière. « Les producteurs continuent à nous vendre leurs graines à 350 FCfa le kg parce que nous proposons le meilleur prix que l'État. Avec la suspension des exportations, c'est un pari risqué pour nous qui comptons exporter. Mais, nous espérons que c'est une mesure qui ne va pas durer », déclare, sous anonymat, cet opérateur installé au quartier Camp des gardes de Diourbel. Il précise qu'il a déjà stocké plus de 100 tonnes. Pour lui, revendre son stock à la Sonacos à moins de 350 FCfa est une perte qu'il ne compte pas s'infliger. Ce raisonnement, beaucoup d'opérateurs privés installés dans la commune de Diourbel, dans les villages environnants et surtout sur le site dit Khelcom du marché Ndoumbé Diop, le partagent.

Cependant, leurs collègues membres de l'Union nationale des opérateurs semenciers (Unos) et de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs (Fnopst) ainsi que certains producteurs maintiennent le prix fixé par le Comité national interprofessionnel de l'arachide (Cnia). Ibrahima Diagne, un paysan, argue qu'au-delà des questions financières, les cultivateurs doivent comprendre que vendre les bonnes graines à des privés qui vont l'exporter peut se révéler dangereux pour l'avenir de la filière. « À ce rythme, nous risquons de vendre toutes les bonnes semences », dit-il. Cheikh Bara Guèye, responsable des deux associations d'opérateurs cités ci-dessus, abonde dans le même sens et souligne que la filière arachidière est une question de souveraineté. Donc, « agriculteurs, producteurs et opérateurs privés doivent accompagner l'État dans sa décision de suspendre les exportations d'arachide en vendant leurs stocks à la Sonacos et aux opérateurs semenciers », poursuit-il.

Idem pour Aliou Dia, président du Comité national de suivi de la campagne de commercialisation, qui appelle au patriotisme. En milieu de semaine, en tournée à Diourbel pour s'enquérir du déroulement de la campagne de commercialisation, il a plaidé pour les sociétés huilières et les semenciers. « Je félicite les producteurs qui ont commencé à livrer à la Sonacos surtout les gros producteurs. Je peux comprendre que le petit producteur qui ne dispose que de 5 à 6 quintaux cherche à spéculer, mais les gros producteurs qui, pendant la session des semences, réclament un quota et se retrouvent avec des centaines de tonnes, ne doivent vraiment pas permettre à un étranger de penser pouvoir obtenir un kilogramme de leurs productions », soutient-il. Cela dit, M. Dia estime qu'il faut « revenir à la raison » et en appelle au sens du patriotisme des gros producteurs. « Livrons nos semences à nos semenciers pour nous permettre de refaire notre capital semencier avec les meilleures graines. Livrons notre production à la Sonacos qui va faire venir des devises et employer des Sénégalais ; ce que les étrangers ne vont pas faire », argumente-t-il.

Faisant le point sur les achats de l'usine depuis le début de la campagne de commercialisation, le directeur de l'Unité régionale de la Sonacos de Diourbel, Bamba Diouf, informe qu'un stock de 1414 tonnes est déjà disponible et les camions continuent d'arriver, alors qu'à pareil moment, l'année dernière, ils en étaient à 480 tonnes. Nonobstant, il juge le stock encore timide par rapport aux besoins de l'usine de Diourbel estimés à 40 000 tonnes.