Congo-Brazzaville: Distinction - Yvette Mutumba et Julia Grosse désignées Managers culturels européens de l'année 2020

Les deux historiennes de l'art ont été primées à l'occasion de la 15e édition des « European Cultural Brand Awards », qui a eu lieu le 26 novembre à Postdam, en Allemagne. Dr Yvette Mutumba , à moitié Congolaise de la RDC, et Julia Grosse font la promotion de l'art contemporain et des scènes culturelles en Afrique, en Amérique latine, aux Caraïbes et de leurs diasporas.

Un jury indépendant de quarante-deux experts a choisi Yvette Mutumba et Julia Grosse parmi une liste restreinte comprenant Eike Schmidt (directeur des galeries des Offices, à Florence, en Italie, et Malte Boecker, directeur de la Beethoven-Haus, à Bonn, et directeur artistique de BTHVN2020. Parmi les critères qui ont guidé le choix du jury figuraient la volonté créative exemplaire et l'inventivité avant-gardiste, la création de réseaux, les nouvelles approches en médiation culturelle ainsi que la durabilité dans le cadre du management.

Promouvoir l'art contemporain africain

Basées à Berlin, Yvette Mutumba et Julia Grosse sont les fondatrices et directrices artistiques de « Contemporary » And (C &), un magazine imprimé et digital regroupant les publications « C & Magazine » et « C & América Latina Magazine » ainsi que « C & Projects » et « C & Education ». Le magazine a été fondé en 2014, lors de la Biennale de Dakar. « Contemporary And » est publié en anglais, en allemand et en français par l'ifa, Institut für Auslandsbeziehungen, la plus ancienne organisation intermédiaire allemande pour les échanges culturels internationaux, basée à Stuttgart et Berlin.

Les deux publications, disponibles en ligne, présentent l'actualité de l'art contemporain et des scènes culturelles en Afrique, en Amérique latine et aux Caraïbes et de leurs diasporas. Ils proposent des interviews, des critiques d'expositions, des essais qui font entendre et se croiser les voix importantes et les prises de position des artistes issus des continents africain et sud-américain. Yvette Mutumba et Julia Grosse, explique-t-on, proposent ainsi des rencontres avec des artistes brésiliens, kényans, sud-africains ou angolais, couvrent des expositions au Togo, au Maroc ou au Sénégal, et interrogent les grandes manifestations artistiques internationales, comme la Biennale de Venise.

En 2019, Contemporary And a lancé des éditions limitées de monographies d'artistes avec, pour première invitée, la Canadienne d'origine tanzanienne Kapwani Kiwanga. Dans le cadre de l'évènement culturel « Africa 2020 » qui se déroule en France jusqu'en juillet 2020, Julia Grosse et Yvette Mutumba sont expertes sectorielles "Arts visuels et écriture créative". Elles appuient le Commissariat général de l'Institut français afin de mettre des professionnels africains en relation avec les institutions françaises partenaires de la Saison Africa 2020.

A cet effet, indique l'Institut français, Julia Grosse et Yvette Mutumba mettent l'accent sur des thématiques internationales, longtemps ignorées par la presse artistique. En juin 2015, fait-on savoir, elles ont consacré le troisième numéro de leur magazine à un « Focus migration » nourri d'interviews avec des universitaires, des curateurs et des artistes tels que le photographe gambien Muhammed Lamin Jadama ou le cartographe français Philippe Rekacewicz. En décembre 2017, le huitième numéro a éclairé les conditions de travail des artistes non occidentaux d'aujourd'hui, notamment au Cameroun et au Brésil. En parallèle, le duo couvre les Rencontres africaines de la photographie de Bamako au Mali, la Biennale de São Paulo au Brésil, ou encore la scène artistique de Nairobi au Kenya.

Montrer la variété et la complexité de l'histoire de l'art en Afrique

Yvette Mutumba, qui a passé une partie marquante de sa petite enfance au Congo, est historienne de l'art, journaliste, professeure et commissaire d'expositions. Elle est détentrice d'un doctorat en histoire de l'art de la Birkbeck, University of London. Sa thèse de doctorat portait sur les (re)présentations de l'art contemporain africain en Allemagne (1960-2011). Elle est également diplômée en histoire de l'art de la Freie Universität Berlin. Yvette Mutumba mène un travail de sensibilisation depuis de nombreuses années. Sa plus grande préoccupation : montrer aux personnes de culture occidentale que l'Afrique est dotée d'une histoire de l'art variée et complexe qui ne se réfère pas uniquement aux sculptures en bois traditionnelles mais également à l'art contemporain.

Le 8 juin 2020, Yvette Mutumba a été nommée « curator-at-large » (conservateur en général) du Stedelijk Museum, à Amsterdam. Elle a été nommée en même temps que le critique d'art et commissaire d'exposition polonais Adam Szymczyk.

Le poste de conservateur en général, a expliqué le musée, a été nouvellement créé au Stedelijk pour dynamiser l'institution avec une diversité d'idées, ajoutant des perspectives alternatives pour le programme d'exposition, la collection, la recherche et le programme public. Contrairement à un conservateur invité, les conservateurs en général s'engagent dans le musée pendant une période plus longue (initialement deux ans) et sont en mesure d'initier leurs propres projets, tout en s'intéressant également aux structures et au cadre conceptuel du musée. « La nomination d'Yvette Mutumba et Szymczyk fait partie de la stratégie cohérente du Stedelijk pour remettre en question ses propres connaissances établies et s'engager dans une multiplicité de récits qui transcendent le modernisme d'Europe occidentale, et ainsi examiner les propres fondements du musée », a indiqué le musée.

Yvette Mutumba a notamment fait partie de l'équipe des commissaires d'exposition de la dixième Biennale de Berlin en Allemagne, restée dans les mémoires pour son très bel éclairage de la scène africaine. Yvette Mutumba est également chargée de cours à l'Institute of Art in Context de l'Université des Arts de Berlin. Elle a enseigné comme professeure invitée à la chaire « Discours globaux » à l'Ecole supérieure des médias de Cologne de 2017 à 2018. De 2012 à 2016, elle est conservatrice au Weltkulturen Museum de Francfort-sur-le-Main, où elle a notamment conçu les expositions « Ware und Wissen - or the stories you wouldn't tell a stranger » (2014-2015), « El Hadj Sy: Paintings, Performances, Politics » (2015) et « A Labour of Love » (Francfort et Johannesburg).

En 2016, Yvette Mutumba et Julia Grosse ont organisé « Focus: African Perspectives » à The Armory Show, New York, États-Unis. La même année, Yvette Mutumba a été nominée pour le « Global Fine Arts Award ». Yvette Mutumba a publié de nombreux textes et livres sur l'art contemporain d'un point de vue africain ainsi que sur l'histoire mondiale de l'art, notamment « I am built inside you », éditée par l'ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) et C & et publié en avril 2017 par Sternberg Press.

Pour sa part, Julia Grosse est historienne de l'art, journaliste et chargée de cours à l'Institute for Art in Context de l'université des Arts de Berlin. Elle a travaillé comme chroniqueuse et correspondante artistique à Londres pour des publications internationales. Elle a également enseigné à l'université de Leuphana à Lüneburg et à l'UdK (l'Universität der Künste) de Berlin. Paru en 2018 , son dernier ouvrage Ein Leben lang - titre que l'on peut traduire en français par « Pour toute une vie » - raconte l'histoire de ses grands-parents, mariés durant soixante-dix ans. Plus récemment, elle a organisé le festival "Friendly Confrontations: Festival for Global Art and Institutional Critique" au Kammerspiele München, à Munich.