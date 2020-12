Algérie: Monoxyde de carbone - 126 personnes décédées et plus de 2000 secourues en 2020

Alger — Cent vingt-six (126) personnes sont décédées par asphyxie au monoxyde de carbone et plus de 2000 autres ont été secourues d'une mort certaine depuis janvier 2020, indique samedi la Protection civile dans un communiqué.

"Les statistiques établies jusqu'à ce jour par les services de la Protection civile concernant l'intoxication par ce gaz mortel depuis le début de janvier 2020 révèlent que 126 personnes ont péri et plus de 2000 ont été secourues d'une mort certaine", précise la même source ajoutant que ces derniers jours ont connu une recrudescence des cas de décès par ce poison toxique.

Les baisses de températures et les conditions climatiques incitent les citoyens à l'utilisation massive des différents dispositifs de chauffage augmentant ainsi les risques d'asphyxie au monoxyde de carbone Co", note le communiqué soulignant que ces "tragédies sont souvent dus à des erreurs de prévention en matière de sécurité, l'absence de ventilation, le mauvais montage, un défaut d'entretien, l'utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés au chauffage, vétusté des appareils ...etc".

Dans ce contexte, la Protection civile rappelle aux citoyens les consignes de sécurité obligatoires à suivre "rigoureusement" permettant de préserver et protéger leurs vies.

Il s'agit, entre autres, de penser toujours à ventiler le logement lors de l'utilisation des appareils de chauffage, d'aérer au moins 10 minutes par jour et n'obstruer jamais les entrées et les sorties d'air de votre logement, de ne pas se servir de tels appareils dans des pièces dépourvues d'aérations, de ne pas utiliser comme moyens de chauffage Tabouna ou des appareils de cuisson et d'entretenir et régler régulièrement les appareils par un professionnel.

Il est recommandé aussi d'appeler le numéro d'urgence de la Protection civile le 14 et le numéro vert 1021 en précisant l'adresse exacte et la nature en cas d'accident pour une prise en charge rapide et efficace.