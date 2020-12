Congo-Brazzaville: Artisanat - La coopérative La Grace s'installe à Tié-Tié

Avec l'aide de Romuald Tchikamboud, administrateur -maire du 3e arrondissement Tié Tié, La Coopérative La Grâce a été implantée le 23 décembre à son nouveau siège situé à proximité de l'École 31 Décembre1969.

Essentiellement composée de personnes vivant avec handicap, la coopérative La Grâce qui réunit les artisans et artisanes qui excellent dans la broderie, le tricotage, la couture, la coiffure, la décoration, etc. s'est dotée d'un siège à Tié-Tié inauguré en présence de Moutouari Roch Zoser Idée, conseiller socio culturel du maire, de Daniel Mahoungou, chef de quartier 301, du représentant du réseau des personnes vivant avec handicap et des invités.

Cette action a été rendue possible par l'abnégation, la détermination et la volonté de Miss Maya Pouliguen, présidente de la coopérative La Grâce, qui a multiplié les efforts pour qu'enfin ce projet voit le jour. « Je remercie les partenaires, sponsors, bénévoles, pour leur apport multiforme qui a permis l'implantation de la coopérative La Grâce à Tié-Tié, ce qui va nous permettre d'être plus visible et surtout montrer notre savoir faire.» Et d'ajouter : « Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, la personne vivant avec handicap n'est pas un mendiant, ni un apathique mais bien un acteur qui contribue au développement de la société et cette exposition est là pour le démontrer ».

En louant les efforts consentis par Miss Maya Pouliguen pour l'aboutissement de ce projet, le conseiller socio-culturel du maire a dit : « Nous vous félicitons pour votre courage, recevez nos bénédictions pour que cette œuvre demeure. Je suis ébloui parce que vous faites et réalisez et surtout ne vous considérez pas inferieurs aux autres. Bien au contraire, vous avez votre place dans la société ». Ces efforts consentis par les membres de la coopérative ont été également loués par le chef du quartier qui a renchéri : « Dieu donne en nous des dons. A chacun de savoir s'en servir. Je suis très fier de ce que vous faites et nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner et vous soutenir ». L'exposition-vente des produits, les animations diverses, les jeux-concours ont meublé cette activité.