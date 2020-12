Congo-Brazzaville: Enjeux politiques - L'URDC appelle au patriotisme et à la paix

L'Union pour la reconstruction et le développement du Congo (URDC) a, dans une déclaration rendue publique le 26 décembre à Brazzaville, invité tous les acteurs politiques à transcender leurs différences idéologiques et tribales en cette période préélectorale.

L'année 2021 sera marquée, au plan politique, par la tenue de l'élection présidentielle. Parti du centre et d'obédience chrétienne, l'URDC a présenté sa doctrine, son idéologie et ses préoccupations de l'heure au cours d'un point de presse animé sur le thème : « Appui de l'URDC à la paix et au patriotisme ».

« Le 21 mars 2021, notre pays sera au rendez-vous de l'histoire de sa démocratie, notamment en élisant celui qui désormais présidera aux destinées de notre peuple. L'URDC invite tous les acteurs politiques à transcender nos différences idéologiques, tribales, nos émotions et nos victimisations pour l'intérêt du Congo », a exhorté le rapporteur et le chargé à l'organisation du parti, Athis Sita.

Insistant sur sa doctrine, l'URDC a estimé que la paix et le patriotisme demeurent les principes majeurs de la vie dans la société. Selon ce parti, la paix est un état de rapports entre les personnes qui ne sont pas en conflit, en querelle. Elle fait référence à un ensemble d'attitudes et des comportements traduisant le respect de la vie, de la personne humaine, sa dignité et ses droits, le rejet de la violence sous toutes ses formes, l'attachement au principe de liberté, justice, solidarité, tolérance...

« Que chaque acteur politique ait conscience de la paix pour ne pas tomber sous la tentation de reproduire des tragédies, des crises meurtrières qui ont eu lieu dans le passé, qu'il développe une éducation à la paix respectant les qualités que sont l'amitié, la parenté et l'humanisme, surtout le respect de l'autre dans sa différence », a rappelé Athis Sita, soulignant la nécessité de renforcer la paix en privilégiant le dialogue sincère et fraternel.

S'agissant du patriotisme, il a indiqué que « chaque acteur politique développe une vraie conscience patriotique dénuée de tout esprit partisan, de népotisme, de copinage, de clientélisme et de vengeance, qu'il s'engage à préserver l'intérêt supérieur de la nation plus que tout autre »., a conseillé l'URDC.

Notons que ces thématiques avaient déjà fait l'objet d'un séminaire de formation à l'intention des cadres de l'URDC lors de sa rentrée politique le 8 août dernier. Placée sur le thème : « Patriotisme politique », cette rencontre avait permis au président fondateur du parti, Luc Daniel Mateta, d'insister sur les notions de patriotisme et de paix, gages importants pour la construction du Congo.