Congo-Brazzaville: Investissements - Neuf sociétés entendent investir plus de 222 milliards FCFA au Congo

Les neuf entreprises à capitaux privés ont reçu, le 23 décembre à Brazzaville, leurs titres d'agréments de la part de la Commission nationale des investissements (CNI) lors de sa dernière session annuelle.

Pour cette 4e session, la dernière de l'année 2020, la Commission nationale des investissements a statué sur onze dossiers de candidatures, parmi lesquels dix nouveaux et un seul en réexamen, recalé à la dernière session. Au terme des travaux, sept ont reçu leurs agréments d'office, trois l'ont eu sous réserve, en attendant qu'elles complètent leurs dossiers. Toutes ces sociétés adjudicatrices projettent investir dans divers secteurs porteurs de croissance, tels que l'agro-industrie, l'industrie, les transports, l'agriculture, les télécommunications, les bâtiments et travaux publics et dans le domaine des services.

Ces projets, s'ils venaient à se réaliser en totalité, représentent un investissement global de plus de 222,740 milliards Fcfa et pourront générer plus de 695 emplois directs.

S'exprimant à cet effet, le président de la Commission nationale des investissements, Jean Raymond Dirat, a fait savoir qu'au moment où l'économie nationale est en difficulté, les investissements à capitaux privés restent l'unique panacée pour soutenir la croissance.

« L'investissement privé est dorénavant le moteur de notre croissance. Depuis 2016, la contribution de l'investissement privé à la croissance nationale est très faible, estimée à -72%. Mais les prévisions de l'année 2021 sont positives. Nous le souhaitons afin que le Congo sorte la tête de l'eau. La dernière session, l'investissement était de 102 milliards. Pour cette session, il a été multiplié par deux », s'est réjoui Jean Raymond Dirat.

Rappelons que pour la dernière session tenue en août dernier, la CNI avait aussi examiné onze dossiers de candidature. Dix d'entre eux avaient été agréés pour un coût d'investissement de 120 milliards 477 millions Fcfa.

Ayant acquis leurs agréments, ces sociétés vont bénéficier des allègements et avantages particuliers de la part de l'Etat congolais, tel que prévu dans la charte des investissements. Les avantages garantis portent, entre autres, sur la réduction des droits de douane, de la taxe sur le bénéfice et sur bien d'autres faveurs fiscales.

En contrepartie, ces sociétés privées ont l'obligation de recruter prioritairement le personnel congolais et de l'immatriculer à la sécurité sociale. Conformément à la charte des investissements, elles devraient transformer leur matière première sur le sol congolais afin de contribuer à la diversification de l'économie nationale.

Signalons que la Commission nationale des investissements est un organe d'exécution de la politique du gouvernement en matière de promotion des investissements. Elle compte une vingtaine de membres permanents, issus de diverses administrations publiques et privées ainsi que des institutions. Sa mission principale est d'examiner les demandes d'agrément sollicitées par les entreprises.