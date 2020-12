Congo-Brazzaville: Technoël - Plus de trois mille jeunes déjà formés dans le domaine du numérique

L'association Technoël a tenu, le week end dernier à Brazzaville, sa 7e édition, à l'occasion de laquelle elle a fait le bilan de ses sept ans d'existence. Il ressort que depuis 2013 à ce jour, Technoël a déjà initié plus de trois mille jeunes congolais dans le domaine du numérique de l'informatique.

Pour l'édition 2020, qui a eu lieu au lycée de la révolution, 350 jeunes, filles et garçons, ont participé à cette formation en présentiel et en même temps en ligne. Au total cinquante jeunes étaient présents dans la salle, en raison de la crise sanitaire. D'autres apprenants ont suivi la formation en ligne à partir de chez eux. Quelques thématiques spécifiques portées entre autres sur la sécurité, la robotique, le montage vidéo ainsi que sur le cadre règlementaire et institutionnel y ont été développées.

Comme dans les précédentes éditions, ces jeunes congolais ont reçu des notions classiques de base sur le numérique et l'informatique en général. L'objectif pour l'association Technoël est de faire d'eux des spécialistes en la matière, afin de les préparer à devenir de chefs d'entreprise dans le domaine du numérique. A l'issue de la formation, a précisé le président de cette association, Thégie Fortune Mampassi, les meilleurs apprenants seront sélectionnés pour poursuivre des formations plus pointues dans des sociétés partenaires avec qui ils travaillent en partenariat.

« En perspective, la vision de l'association est d'étendre la même formation à Pointe-Noire et dans d'autres villes du pays afin de donner aux jeunes de l'hinterland l'occasion d'apprendre les nouvelles technologies. Parce que depuis 2013, l'évènement ne s'organise qu'à Brazzaville. A ce jour, nous avions formé plus de trois mille dans le numérique et l'informatique », a expliqué Thégie Fortune Mampassi.

Technoël est ouverte à tous les jeunes, qu'ils soient débutants, amateurs ou disposant déjà des aptitudes en matière numérique. La formation se tient chaque fin d'année, à la veille des fêtes de Noël. Les dossiers de candidature se font en ligne, via un dispositif technique mis en place par le comité d'organisation.

Notons que la 7e édition de Technoël s'est déroulée en présence des représentants du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, de ceux venus de la primature et des responsables des ONG et associations œuvrant dans le numérique au Congo.