Angola: Le ministre déplore le décès d'un journaliste du Journal d'Angola

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Manuel Homem, a déploré le décès du journaliste et ancien directeur d'Edições Novembro au Zaire, João Mavinga, survenu le vendredi 25 décembre, victime de maladie, à Mbanza Kongo.

Dans un message de condoléances parvenu samedi à l'Angop, le gouvernant admet que João Mavinga laisse un vide pour la classe journalistique nationale, qui perd un précieux scribe qui a grandement contribué à la formation de la nouvelle génération de professionnels de la communication sociale au niveau de la province de Zaire.

«C'est avec une profonde tristesse et douleur que j'ai pris connaissance de la mort du journaliste senior», a-t-il déclaré.

«Le professionnel a fait une brillante de carrière de plus de 30 ans», dit le ministre, adressant, en son nom et du collectif d'employés de son portefeuille, les plus sincères condoléances à la famille endeuillée et au conseil d'administration d'Edições Novembro, propriétaire du Journal d'Angola.

Dans un message de condoléances parvenu samedi à l'Angop, le gouvernant admet que João Mavinga laisse un vide pour la classe journalistique nationale, qui perd un précieux scribe qui a grandement contribué à la formation de la nouvelle génération de professionnels de la communication sociale au niveau de la province de Zaire.

«C'est avec une profonde tristesse et douleur que j'ai pris connaissance de la mort du journaliste senior», a-t-il déclaré.

«Le professionnel a fait une brillante de carrière de plus de 30 ans», dit le ministre, adressant, en son nom et du collectif d'employés de son portefeuille, les plus sincères condoléances à la famille endeuillée et au conseil d'administration d'Edições Novembro, propriétaire du Journal d'Angola.