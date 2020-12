Algérie: La 2ème Conférence mondiale sur le genre dans les secteurs pétrolier et gazier et les mines se tiendra en mars 2021

Alger — La Seconde Conférence mondiale sur le genre dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines aura lieu du 3 au 4 mars 2021 (Online) afin de parvenir à une égalité dans un monde en évolution, a indiqué la Banque mondiale (BM) sur son site web.

La BM a relevé que le principal objectif consiste à permettre aux gouvernements, aux universités, à l'industrie et à la société civile de partager et de renforcer leurs connaissances en vue de mesures susceptibles de promouvoir l'égalité entre les genres dans les secteurs pétrolier, gazier et minier.

La conférence va examiner les progrès réalisés par diverses parties prenantes depuis 2018 pour minimiser les écarts entre les genres dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines et identifier les questions des droits des femmes les plus urgentes dans les secteurs du pétrole, du gaz et des mines, a souligné la même source.

Proposer des moyens de collaborer davantage pour améliorer l'égalité entre les genres dans les industries extractives, de promouvoir un partage équitable et inclusif des bénéfices et d'atténuer les préjudices dont souffrent les femmes et les filles dans les communautés minières, figurent aussi parmi les objectifs de cette Conférence.