Afrique: Maroc U20 - Le Président de la FRMF Fouzi Lekjaa félicite les Lionceaux

L'équipe du Maroc des moins de 20 ans a assuré sa qualification pour la prochaine coupe d'Afrique des Nations U20 qui se tiendra en Mauritanie, en février 2021.

Fouzi Lekjaa, le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, a accueilli les membres de l'équipe nationale U20 à leur retour de Tunisie, après leur dernier match contre la Libye à Rades (1-1), pour les féliciter de cette qualification, 15 ans après la dernière participation du Maroc à la CAN U20.

Peut-on dire que le football marocain se porte bien ? En termes de résultats, la réponse est oui. Après 20 ans d'absence en Coupe du Monde, les Lions de l'Atlas ont participé à l'édition 2018 en Russie. On se rappellera longtemps des scènes de liesse populaire dans les rues marocaines, de Tanger à Lagouira, après le match victorieux contre la Côte d'Ivoire (2-0) à Abidjan, qui propulsa le Mountakhab en Russie.

En Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a réussi à accéder en quart de finale en 2017 : cela faisait 13 ans que les Marocains attendaient cela (depuis la CAN 2004 en Tunisie, lors de laquelle le Maroc s'inclina en finale contre le pays hôte). Lors de la CAN 2019, le Maroc réussit à nouveau à passer la phase de poule mais s'inclina tristement aux tirs au but, contre le Bénin en huitième de finale.

Du côté des plus jeunes, les Lionceaux U20 viennent de composter leur ticket pour la CAN 2021 qui se jouera en Mauritanie, alors qu'ils n'y avaient plus mis les pieds depuis l'édition 2005. Les jeunes U17 sont eux déjà qualifiés pour la CAN U17 qui aura lieu au Maroc, à partir du 13 mars 2021.

Le futsal n'est pas en reste : en effet, l'équipe nationale a remporté les deux dernières Coupe d'Afrique des Nations, dont l'édition 2020 à domicile à Laayoune. L'équipe marocaine de futsal est aujourd'hui 21e au classement FIFA, et c'est la première équipe en Afrique.

Des avancées considérables qui sont le fruit d'un travail de fond fait par la Fédération Royale Marocaine de Football depuis plusieurs années. Après une restructuration de la Direction Technique Nationale, la Fédération s'est fixé des objectifs concrets et ambitieux pour chaque catégorie, sans oublier les clubs de son championnat. Et pour preuve, le Maroc a la prétention d'avoir eu 4 clubs en demi-finales de Ligue des Champions et de Coupe de la Confédération de la CAF en 2020. Un record qui démontre la bonne organisation et l'équilibre des clubs de Botola. D'ailleurs, le championnat marocain domine le classement des championnats africains de la CAF, avec notamment 3 clubs dans le top 10.

Ces trois clubs, le Raja, le Wydad et Berkane, ont notamment remporté ces dernières années 4 trophées majeurs en Afrique : la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF (2) et la Supercoupe de la CAF.

Ces exploits n'auraient pu être réalisés sans l'effort fourni au niveau du développement des infrastructures. La FRMF a décidé d'équiper tout le Royaume en infrastructures de haut niveau qui permettent aux clubs d'assurer une formation professionnelle aux joueurs et aux joueuses, mais aussi aux équipes nationales de se préparer pour les compétitions. En dehors du Complexe Mohammed VI de Football, bijou de modernité, chaque ligue régionale (il y en a 12) dispose où disposera d'un centre fédéral de football (l'Académie de Saidia par exemple) et les clubs auront chacun un centre de formation (à l'image du FUS et du Raja).

Des cursus sport-études ont également été lancés dans tout le pays, en regroupant les meilleurs éléments sélectionnés après des détections organisées par la direction technique régionale et la DTN.

Un autre projet d'envergure concernant le football féminin a été lancé à l'initiative du Président Fouzi Lekjaa. Il s'agit du contrat d'objectifs qui concerne le développement du football féminin. La Ligue Nationale de Football Féminin a été créée en novembre 2019 et la Présidente est une femme issue du monde du football : Mme Khadija Illa, Présidente du club de Laayoune.

La LNFF s'apprête à lancer le premier championnat national professionnel pour la saison 2020-2021 et les subventions allouées aux clubs ont été multipliées par six (pour atteindre 6 millions d'euros). Mille cadres techniques vont être formés spécialement pour les clubs féminins et la FRMF vise les 90000 pratiquantes d'ici à 2024. L'objectif étant de s'imposer sur la scène continentale et sur la scène mondiale.

Le Maroc récolte les fruits de son travail et ne compte pas s'arrêter là. En effet, le technicien Reynald Pedros, qui a remporté deux Ligues des Champions avec l'Olympique Lyonnais, vient récemment de devenir entraîneur de l'équipe nationale féminine du Maroc.