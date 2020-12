Sénégal: Décès de Sokhna Mariama Niass, fille de Baye Niass, à l'âge de 88 ans

La faucheuse a encore frappé à Médina Baye (Kaolack). En effet, Seyda Mariama Niass, fille de Baye Niass est rappelée à Dieu, samedi, à son domicile à Mermoz (Dakar), à l'âge de 88 ans, a appris Lesoleil.sn de sources concordantes.

Née en 1932 à Kossi, un village situé à une dizaine de kilomètres de Kaolack, Sayda Mariama Niass s'est très tôt distinguée par son attachement au Coran, comme le souhaitait son père El Hadj Ibrahima Niass Baye. Ainsi, c'est à l'âge de 5 ans qu'elle a intégré le Daara de Cheikh Muhammad Wuld Rabbani, grand érudit mauritanien qui enseignait le Coran à la plupart des enfants de Baye Niass. Dès ses premiers pas au Daara, Sayda Mariama signe un pacte avec la religion : servir l'islam et le Coran toute sa vie durant.

Aidée par d'influents dignitaires arabes, Sayda Mariama Niass a entrepris, en 1984, à l'élargissement de ses Daara pour y intégrer l'enseignement général. Elle créa le complexe Cheikh Al Islam, El Hadj Ibrahima Niass de la Patte d'Oie pour l'enseignement général.

Décoration à l'Ordre national du Lion

« La première parole du Saint Coran nous incite à apprendre et pas seulement le Coran, mais tout. En effet, il nous est recommandé d'apprendre et il n'est pas dit qu'il faut apprendre que le Coran. Cela veut dire que nous devons tout apprendre. C'est pourquoi, dans les instituts, en plus du Coran, on a intégré l'enseignement classique, car c'est aussi utile pour les enfants et pour la société toute entière », estimait-elle.

Son parcours de travailleuse et de fervente éducatrice a valu à Sayda Mariama Niass des hommages de reconnaissance à travers le monde et dans son propre pays. Pour avoir donné à l'enseignement du Coran ses lettres de noblesse, pour avoir représenté le Sénégal partout, la République lui a rendu un hommage bien mérité. Et cela continue. Si les présidents Wade et Diouf l'ont soutenue en de multiples occasions, le président Macky Sall est allé plus loin. En 2016, il l'a décorée de la médaille de l'Ordre national du Lion pour services rendus à la nation.