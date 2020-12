Congo-Kinshasa: Message de voeux du couple présidentiel / Félix-Antoine Tshisekedi - « Que 2021 soit meilleure que 2020 »

Ne dérogeant pas à la tradition devenue la sienne de s'exprimer en cette période des festivités de fin d'année pour s'adresser à ses compatriotes en leur souhaitant une bonne fête de la Nativité et tout en leur présentant ses vœux pour la nouvelle année 2021, le couple présidentiel a bel et bien respecté le rituel le 25 décembre 2020.

Dans une vidéo furtive, il a d'emblée fait part de ses regrets face aux difficultés ayant jalonné l'année 2020 du fait de la covid-19 qui aura hypothéqué la concrétisation de bien des projets sociaux. « 2020 n'a pas été facile. Une année perturbée par la crise sanitaire d'une ampleur que nous avons rarement vue et qui a emporté plusieurs des nôtres. Une année où nous avons tous fait preuve de combativité pour continuer à vivre et espérer des lendemains meilleurs malgré un contexte politique et socioéconomique difficile », a déclaré, l'air décontracté, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, avec à ses côtés la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Cette dernière a, quant à elle, mis une emphase sur la célébration de Noël qui demeure, par essence, la fête de partage, de rapprochement et de solidarité à témoigner vis-à-vis des plus faibles et des plus vulnérables.

Conscient de la difficulté à célébrer les fêtes de Noël et de Nouvel An comme à l'accoutumée du fait des restrictions qu'impose notamment la covid-19, le chef de l'Etat a exhorté ses compatriotes à s'y conformer. Cela, a-t-il dit, « est nécessaire si nous voulons vivre sains et saufs et en toute quiétude ». Il a, par ailleurs, exprimé toute sa gratitude à tous les personnels soignants qui ne cessent d'exposer leur vie pour en sauver d'autres, aux forces de sécurité qui assurent la protection de nos villes et villages avec, à la clé, une pensée pour les compatriotes du Grand Nord en proie aux violences. « Engageons nous tous à œuvrer pour le retour à la paix totale dans notre pays », a déclaré le président de la République. Et d'ajouter avec emphase : « Que 2021 soit meilleure que 2020 ».