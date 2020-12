Cote d'Ivoire: « Joie de Noël » /Pouponnière de Dabou - La Ministre Mariatou Koné donne le sourire aux poupons

Le 24 décembre 2020 restera gravé dans la mémoire des 96 pensionnaires de la pouponnière de Dabou, commune située dans la région des grands ponts.

A la veille de la fête de noël, ces enfants et adultes handicapés lourds, souffrant en général de troubles de la vue, de troubles psychomoteurs et d'hydrocéphalie, ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné.

Dans les bras de la ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté : des vivres et non-vivres, des produits pharmaceutiques pour leur permettre de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. « Nous sommes venus partager de la joie, du bonheur, du sourire...avec ces enfants qui n'ont pas demandé à naitre et qui ne demandent qu'à vivre. A tous les enfants, je voudrais vous dire que l'Etat de Côte d'Ivoire qui est votre famille, vous adore et c'est pour cela que nous travaillons » , s'est exprimé la Ministre Mariatou Koné.

Et ce, à la grande satisfaction des pensionnaires, des encadreurs et des responsables de cet établissement dont la directrice Korotoumou Ouattara a salué de vive voix cet acte de haute portée sociale : « Y a-t-il geste plus rédempteur que de s'abaisser pour donner de l'humanité à un enfant qui souffre ? Je voudrais vous dire merci d'avoir pensé à nos enfants qui sans les personnalités que vous êtes, seraient seuls dans cette grande société des hommes, auraient froid dans la chaleur humaine et seraient sans espoir. » Des remerciements matérialisés également par des prestations chorégraphiques savamment exécutées par les hôtes de la ministre Mariatou Koné.

Cette action a été rendue possible grâce au soutien de la Société de fabrication d'articles divers (SOCIFAD), partenaire du Ministère en charge de la solidarité, représentée par son Directeur Général Fadi Canaan qui a réitéré la volonté de son entreprise à œuvrer davantage aux côtés du Gouvernement pour le bien-être des populations vulnérables et son engagement poursuivre les actions au profit de la pouponnière de Dabou.

La cérémonie a enregistré également la présence de la représentante de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, des autorités administratives et politiques de la région des grands ponts.

La pouponnière de Dabou a été créé en 1950 et depuis le 17 Avril 2015, contrairement aux 3 autres structures de la même nature, elle se spécialise progressivement dans la prise en charge d'enfants abandonnés handicapés.