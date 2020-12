Cote d'Ivoire: Gestion des établissements scolaires - Kandia Camara engage les présidents des COGES à s'inscrire dans la vision du Chef de l'Etat

« Aux présidents des Coges, votre rôle est aussi éminemment important que celui des présidents des assemblées. Je voudrais vous féliciter pour le travail que vous abattez et je vous engage à vous inscrire résolument dans la vision du Chef de l'Etat. Pour l'heure je vous invite au respect des consignes ci-après : Suspendre toute levée de cotisation et dépense à compter de janvier 2021 ; Surseoir à tout décaissement de fonds à compter de janvier 2021 ; Faire le bilan de vos trésoreries », a indiqué le 24 décembre, à Abidjan-Cocody, la ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle. C'était en présence des acteurs du système éducatif.

Dans son allocution lors de la cérémonie solennelle de prestation de serment, après sa réélection, le 31 octobre 2020, à la magistrature suprême, Alassane Ouattara a réaffirmé son engagement en faveur de l'école obligatoire et la gratuité de l'école publique pour les enfants de 6 à 16 ans. Toute chose qui a amené le Président ivoirien à annoncer, le 14 décembre 2020, la suppression des frais Coges (Comité de gestions des établissements scolaires).

Ces frais de l'avis des parents et des acteurs de l'école ivoiriens seraient un frein à la gratuité de l'école. « Afin de lever tous les obstacles à la mise en œuvre complète de cet engagement, j'ai décidé que, pour compter de janvier 2021, le Gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais des Comités de Gestion des Etablissements Scolaires, en abrégé COGES, jusque-là supportés par les parents d'élèves dans le Primaire et le Secondaire », a déclaré le Président Ouattara.

... Aux présidents des COGES, votre rôle est aussi éminemment important que celui des présidents des assemblées. Je...