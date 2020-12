Cote d'Ivoire: Bouaké/Lutte contre le paludisme - Une ONG présente son bilan après la mise en œuvre du projet "Nfm2"

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Fonds mondial paludisme volet communautaire 2018/2020 (Nfm2) dans les régions de Gbêkê, du Hambol, du Worodougou et du Béré, l'Ong Aip (Association ivoirienne pour le progrès) qui est chargé de sa mise en œuvre, a convié, du 15 au 17 décembre 2020, dans un réceptif hôtelier de Bouaké, ses partenaires du ministère de la santé et de l'hygiène publique, et Save the children, à une réunion bilan des réalisations effectuées.

Selon, Eugène Kra, président directeur exécutif de l'Ong Aip, ce projet qui est financé par le fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH, vise à contribuer à l'atteinte des objectifs du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2016-2020. « A l'issue du second semestre de mise en œuvre du projet, il est important de faire un bilan », a-t-il dit.

Poursuivant, il a fait le point de l'année écoulée et les perspectives à venir, tout en se réjouissant du bilan qui a été positif. « Pour l'année 2020 nous avons intervenu dans quatre domaines, dont le paludisme, la nutrition, dans le cadre communautaire », a-t-il précisé. Tout en se réjouissant de ce qu'avec le paludisme, les résultats ont atteint un peu plus de 95% des objectifs. « Nous avons rencontrés quelques difficultés au niveau de la malnutrition dû à la Covid-19. « Les objectifs globalement pour nous sont bons et nous nous donnerons corps et âme pour que cette nouvelle année 2021soit meilleur », a-t-il assuré.

Durant donc ces trois jours de rencontres studieuses, les participants ont fait le bilan des actions menées durant les années écoulées, évaluer les résultats, passés au peigne fin les difficultés rencontrées et tirer les leçons. « Tout ce travail a été fait pour que nous soyons encore plus performant dans la mise en œuvre de nos activités pour le bonheur de nos populations durant l'année 2021 qui pointe à l'horizon », a-t-il fait savoir.

Face à ces résultats éloquents, Dr Fatoumata Bamba, directrice régionale de la santé et de l'hygiène publique a traduit toute sa satisfaction. Parce que, a-t-elle reconnu, l'Ong Aip a été d'un appui très important au niveau du système de santé surtout en matière de lutte contre le paludisme avec leurs agents de santé communautaire. « Nous voulons dire merci à l'Ong Aip à travers tous ces appuis qui aide la Côte d'Ivoire à se débarrasser du paludisme, ce d'autant plus qu'à travers ces actions, le paludisme recule et nous voyons une avancée positive », a-t-elle félicité.

Concernant la malnutrition qui est la cible vulnérable de notre système de santé, elle a encouragé l'Ong Aip pour le même engagement afin que d'obtenir des résultats aussi probants.