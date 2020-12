Congo-Brazzaville: Mines - Le Pr Willy Kitobo Samsoni a rejoint le « Cobalt Action Partnership

L'Initiative des Minerais responsables (Responsible Minerals Initiative - RMI), chef de projet du « Cobalt Action Partnership » (CAP), a annoncé recemment avec ses partenaires de mise en œuvre que le Pr Willy Kitobo Samsoni, ministre national des Mines de la République démocratique du Congo (RDC), s'est joint au comité directeur du CAP.

L'engagement du gouvernement de la RDC est une étape essentielle de l'initiative mondiale d'assainir les chaînes d'approvisionnement responsables en cobalt. Selon un communiqué publié dernièrement par l'Unicef, le comité directeur du CAP comprend des représentants des secteurs publics, privés et à but non lucratif, notamment Gillian Davidson, conseillère en matière de durabilité, Eurasian Resources Group (ERG) ; Bryce Lee, directeur de la RSE, Zhejiang Huayou Cobalt ; Karen Hayes, vice-présidente, environnement, énergie et industries extractives, Pact et Cristina Duranti, directrice, Fondation internationale Good Shepherd. "Je me réjouis de représenter le gouvernement de la RDC à la tête du CAP et dans le cadre de nos efforts permanents pour soutenir une production responsable de cobalt en RDC", a déclaré le Pr Willy Kitobo Samsoni.

Pour sa part, la vice-présidente de la Responsible Business Alliance (RBA), responsable du CAP, a souhaité la bienvenue au ministre congolais des mines. "Nous souhaitons la bienvenue au ministre Samsoni au sein du comité directeur du CAP et nous nous réjouissons de travailler avec le gouvernement de la RDC dans le cadre de cet important partenariat multisectoriel qui vise à promouvoir des normes favorisant une production et un commerce responsable du cobalt à l'échelle mondiale", a ajouté Leah Butler. De son côté, Antonia Gawel, directrice adjointe de la plateforme pour les Biens publics mondiaux, a reconnu qu'en tant qu'initiative publique-privée impartiale soutenue par le gouvernement de la RDC, le Cobalt Action Partnership est en mesure de devenir un moteur puissant d'un marché des batteries responsable et durable au cours de cette décennie critique pour l'action climatique. "Il s'agit d'une étape importante pour la Global Battery Alliance, qui a établi le CAP en 2020 avec le soutien du Forum Economique Mondial", a t-elle fait savoir. Notons que le CAP qui est une initiative en collaboration avec la Global Battery Alliance (GBA), a été officialisé en mai 2020 sous la forme d'une coalition multisectorielle qui comprend de multiples organisations publiques-privées.

Le CAP encourage l'engagement des entreprises dans des chaînes de valeur du cobalt durables et inclusives et vise à favoriser des chaînes d'approvisionnements du cobalt transparentes et responsables, fondées sur des approches factuelles. Cette initiative vise également à améliorer la sécurité et les conditions de travail, de promouvoir l'égalité des sexes, de lutter contre la corruption et les violations des droits de l'Homme telles que le travail des enfants et le travail forcé, d'atténuer les impacts environnementaux négatifs et d'atteindre des objectifs de durabilité ambitieux, conformément aux réglementations nationales et aux normes internationales pertinentes. Les partenaires de mise en œuvre du CAP incluent notamment CSR Europe, IIED, Fair Cobalt Alliance (FCA), RMI, Unicef, Université de Genève/NYU Stern.

