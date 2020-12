Congo-Brazzaville: Entretien - Trésor Mwamba invite les acteurs politiques à prendre en compte la volonté du peuple

La difficile gestion des ambitions au sein de la nouvelle majorité parlementaire, les préalables des uns et des autres avant de rejoindre cette majorité, et les possibles répétions de l'histoire la plus récente, celle de l'accord FCC-Cach avec les nouveaux alliés, ont été abordés lors d'un échange entre Trésor Mwamba, haut cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), et Le Courrier de Kinshasa.

L'interlocuteur du Courrier de Kinshasa ne s'explique pas le fait que certaines personnes puissent conditionner leur adhésion à l'union sacrée prônée par le chef de l'Etat, Felix-Antoine Tshisekedi. Il se dit offusqué d'un tel comportement. Pour lui, aborder les choses de cette façon, c'est se prévaloir de la souffrance du peuple congolais. Chose qu'il juge indécente au vu de la misère que connaît la population actuellement.

Pour lui, l'union sacrée est non seulement porteuse d'espoir mais aussi une victoire pour le Congo. Il a émis le vœu de voir les adhérents se soumettre à la volonté exprimée de la population par le biais des forces vives lors des consultations qu'avait initiées le président de la République. Pour Trésor Mwamba, la réussite de cette union repose essentiellement sur la bonne foi de tous les participants. L'union sacrée n'est pas un parti politique mais un courant de pensée orientée vers le bien-être du peuple, a-t-il affirmé. Et de poursuivre que ceux qui y adhèrent devraient se pencher dans ce sens. Ce cadre de l'UDPS se réjouit de la bravoure dont on fait montre les élus nationaux lors du vote pour la déchéance de la présidente de l'assemblée nationale. Trésor Mwamba a, par ailleurs, invité l'actuel Premier ministre à démissionner pour éviter le ridicule contre sa personne. Pour lui, la création d'une nouvelle majorité acquise au chef de l'état n'était pas envisagée par Félix Tshisekedi lors de la signature de la coalition FCC-Cach du fait de sa foi en la sincérité de son ex-partenaire.

L'union n'est pas un ensemble d'individus en quête des postes de responsabilité mais plutôt un idéal fédérateur pour le relèvement de la République démocratique du Congo, a-t-il confié. S'agissant de la crise économique engendrée par la pandémie à coronavirus, ce cadre de l'UDPS a déploré le méfait de cette maladie sur l'économie nationale et a, de ce fait, invité les autorités à s'y atteler afin de trouver des solutions idoines. Et il a, par ricochet, convié le peuple à se tenir derrière le chef de l'Etat tout en respectant les gestes barrières pour vaincre ensemble cette pandémie.