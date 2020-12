Algérie: Intervention de l'ANP pour le désenclavement des zones touchées par les chute de neige

ALGER- Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) sont intervenus, samedi dès les premières heures de la matinée, pour rouvrir les routes bloquées et les zones touchées par les chutes de neige enregistrées dans des communes des wilayas de Blida et de Sétif, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Suite aux dernières perturbations météorologiques accompagnées par de fortes chutes de neige qu'ont connues les régions de l'est et du centre du pays, des détachements de l'ANP sont intervenus, dès les premières heures d'aujourd'hui samedi le 26 décembre 2020, pour rouvrir les routes et voies bloquées, désenclaver les zones touchées par ces intempéries et prêter assistance aux populations, notamment le long de la route reliant la commune de Cheria à Blida en 1e Région militaire, et la route reliant la localité de Djouada à la commune de Babour dans la wilaya de Sétif en 5e Région militaire, en déployant des engins et des équipements spécifiques", précise la même source.