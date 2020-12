Maroc: D'une victoire à l' autre pour le Raja

Le WAC assure et rassure ses supporteurs

Le Raja conserve son élan victorieux et le Wydad se rassure comme il peut, tels sont les deux faits marquants au terme des matches avancés vendredi et samedi comptant pour la cinquième journée du championnat national de football, Botola Pro D1 «Inwi».

Excepté le nul concédé à Rabat lors de la manche inaugurale face au FUS, les Verts ont pu aligner quatre victoires d'afffilée, la toute dernière a été au détriment du Chabab de Mohammedia sur la courte marque de 1 à 0. Un but de toute beauté suite à une action savamment orchestrée par le revenant Boutayeb et Benhalib, alors qu'à la conclusion, il y avait l'inévitable Rahimi qui a logé le cuir au fond des filets à la 32ème minute, au grand bonheur du public des Verts et au grand dam du président du Chabab, Hicham Aït Menna, pour qui c'était le match à ne pas perdre. Une victoire qui a permis au Raja de conforter sa place en haut du tableau avec 13 unités au compteur, tandis que le SCCM, qui a bouclé la partie à dix après l'expulsion d'Assal au temps additionnel, occupe provisoirement le quatrième poste (8 pts) et reste sur deux déconvenues : un match nul à domicile devant le RCOZ et une défaite face au Raja. Une troisième contre-performance risquerait de mettre le coach Amine Benhachem sur un siège éjectable.

Au stade Hassan II à Fès, le WAC a pu tirer son épingle du jeu, parvenant par là même à produire un football qui pourrait rassurer en quelque sorte ses supporteurs. Devant un MAS qui a débuté la saison du bon pied, les Rouges étaient à l'heure d'un sérieux test qui intervient juste après leur défaite en Ligue des champions contre le Stade Malien (1-0) et ils étaient dans l'obligation de montrer quelque chose d'autre : un visage de protagoniste capable de jouer pour le titre. Le coach tunisien a pu revoir son onze de départ, sans toucher à Walid El Karti, un peu quelconque, sauf sur la petite passe qui a débouché sur le but. D'ailleurs, ce fut une belle réalisation sur une balle arrêtée, une combinaison qui devrait être minutieusement préparée à maintes reprises lors des séances d'entraînement. Et c'est le Tanzanien Simon Msuva qui s'est mis en vedette, scorant à la demi-heure de jeu, son deuxième but de l'exercice, lui qui était retenu au début comme réserviste de Badii Aouk.

Le troisième match disputé samedi entre le Rapid Oued Zem et l'ASFAR s'est soldé sur un nul blanc, résultat qui n'arrange aucune des deux équipes tenues de relancer tant qu'il est encore temps leurs manchines. Le bal de cette cinquième journée a été ouvert vendredi par la rencontre qui a opposé le MAT au CAYB, sanctionnée par un autre nul blanc, alors que l'opposition FUS-DHJ s'est achevée sur le score d'un partout. Les Rbatis ont été les premiers à trouver le chemin des filets grâce à Reda El Hajhouj (31è), alors que les Jdidis, sans victoire jusqu'ici, ont remis les pendules à l'heure par l'intermédiaire de Yassine Dahi quatre minutes après l'entame de la seconde période. Cette rencontre a vu l'arbitre Hamza El Fareq brandir à trois reprises la biscotte rouge : une pour le Fussiste Jaadi (39è) et deux pour les Doukkalis Bendid (77è) et Karnass (85è). Le cinquième acte de la Botola devait se poursuivre hier par la programmation de trois matches, à savoir RCAZ-IRT, HUSA-OCS et MCO-RSB.

Il y a lieu de rappeler que le championnat fera relâche en vue de laisser place à l'épreuve de la Coupe du Trône, édition 2019-2020. Ce tour des seizièmes de finale, qui s'étalera du mardi 29 décembre jusqu'au dimanche 3 janvier,sera fatal à coup sûr à quatre clubs de la cour des grands au vu de leurs oppositions directes: MAT-FUS, RSB-CAYB, IRT-MCO et OCS-RCOZ.