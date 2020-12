Maroc: Manifestations dans plusieurs villes contre la normalisation avec Israël

Rabat — Des centaines de Marocains ont organisé samedi de nouvelles manifestations de protestation dans plusieurs villes du pays contre la normalisation entre le régime marocain et l'entité sioniste, condamnant les crimes commis par l'occupant israélien en Palestine occupée.

La normalisation des relations entre le Makhzen et l'entité sioniste a été officialisée après l'atterrissage, mardi dernier à Rabat, du premier vol commercial en provenance d'Israël aux termes d'un accord annoncé le 10 décembre et conclu en échange d'une reconnaissance par le président américain sortant Donald Trump de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, rappelle-t-on.

L'accord a été vivement dénoncé par le peuple marocain. Plusieurs sources médiatiques locales ont rapporté dimanche que des centaines de Marocains étaient sortis la veille à Casablanca en guise de contestation contre la normalisation brandissant l'emblème palestinien et des pancartes condamnant les crimes commis par l'occupant israélien en Palestine occupée.

Ces protestations ont eu lieu alors que les services de sécurité marocains à Rabat ont refusé, il y a deux semaines, d'autoriser la tenue d'un sit-in de dénonciation contre la normalisation prévu devant le parlement.

Le Maroc a déjà connu ces derniers jours une série de manifestations pour dénoncer l'accord de normalisation entre le régime et l'entité sioniste.

Dans ce contexte, le parti marocain Annahj Addimocrati a vigoureusement condamné récemment la décision du Makhzen de normaliser les relations avec l'entité sioniste, appelant toutes les forces vives et l'ensemble des citoyens à la "rejeter" et à "s'unir pour la faire avorter".

Pour le parti Annahj Addimocrati la normalisation est "une trahison et un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien et à sa cause juste", car il s'agit d'une décision qui, a-t-il expliqué, "fait fi de la position du peuple marocain et des forces vives et démocratiques qui soutiennent la cause palestinienne".

Annahj Addimocrati a ainsi réitéré "sa solidarité et son soutien inconditionnels au peuple palestinien résistant, à travers ses factions de lutte, pour disposer de son avenir, établir son Etat démocratique et pour le retour des réfugiés", appelant "tous les peuples du monde à soutenir le peuple palestinien dans sa lutte juste et légitime pour le recouvrement de ses droits entiers".

Pour sa part, l'organisation marocaine de soutien aux causes de la nation a annoncé son rejet à l'accord de normalisation Maroc/Israël, y voyant une démarche "unilatérale et irréfléchie qui aura des incidences négatives sur la cause palestinienne ainsi que sur l'histoire, la stabilité, l'avenir et les relations régionales du Maroc".

Côté palestinien, le mouvement de résistance "Hamas" a condamné la normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste la qualifiant de "grande déception pour le peuple palestinien et sa cause".

"Nous condamnons la signature de l'accord de normalisation entre le Maroc et l'occupation israélienne, et nous la considérons comme une grande déception pour le peuple palestinien et sa cause", a déclaré récemment le porte-parole du Hamas Sami Abu Zuhri sur Twitter.

Le mouvement a également exprimé son mécontentement face à la signature par le Premier ministre marocain, Saad-Eddine el Othmani, de l'accord et "nous le considérons comme un échec majeur pour le Parti de la justice et du développement (PJD)".

"Nous appelons à rectifier cette faute afin de préserver le statut du Maroc et l'histoire du Parti", a déclaré Abu Zuhri.