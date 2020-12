Ile Maurice: Parcs d'attractions - En avant le frisson

Les parcs de loisirs proposent des moments de détente garantis pour mettre un point final à l'année 2020. De quoi faire le plein d'émotions avant de plonger dans l'inconnu que nous réserve 2021. Mais attention, ils feront relâche le 1er janvier...

Vive l'eau au Splash n Fun Leisure Park

Vous voulez tester directement le Black Hole, le Constrictor ou le Giant Body Ride, les toboggans du Splash n Fun Leisure Park à Belle-Mare. Ou vous préférez patauger gaiement dans les bassins. L'ex-Waterpark a rouvert ses portes il y a deux mois, le 20 octobre. Désormais, ce sont 35 sauveteurs qui veillent au grain, à la fois sur les attractions aquatiques et terrestres. Il y a aussi le manège et la salle de cinéma qui propose des images en haute définition de 5D et 7D. Le Splash n Fun Leisure Park sera fermé les 1er et 2 janvier.

Pangia, la fureur de Casela World of Adventures

Direction Pangia Kids Park, la tendance actuelle au Casela World of Adventures. Cet espace renferme plusieurs attractions spécialement conçues pour les enfants, à la découverte des Pangia, un petit peuple imaginaire qui vit à Casela. C'est surtout un moment en famille que vous pourrez passer en faisant le tour des diverses attractions; du Monkey Swing qui vous fera vous balancer à grande vitesse au Flying Hippo, où tout est une question de gravité. Les enfants pourront aussi s'initier au maniement des clubs grâce au parcours de minigolf de 12 trous. Avant de visiter le village de Kikou.

Plusieurs autres manèges vous attendent. Casela World of Adventures prévoit déjà des séances nocturnes au Tulawaka Gold Coaster - des descentes vertigineuses inspirées des mines d'or de la Tanzanie - en janvier. Ce parc, qui n'a cessé de se renouveler depuis son ouverture en 1979, propose aussi de se frotter à la faune sauvage en captivité : marche avec les lions, des «rencontres» avec des félins tels le guépard, le serval et le caracal. Vous pourrez aussi nourrir des autruches, des girafes, et des poissons. Ou encore donner le biberon à de tout jeunes animaux, histoire d'apprendre le respect de la nature aux petits comme aux grands. Le tout, selon une formule pay as you go, à chaque attraction. Le parc est ouvert jusqu'à 21 heures les vendredis et samedis. Il sera fermé le 1er janvier.

La Vanille Nature Park accueille des bébés lémuriens

Leurs grands yeux et leur pelage rayé vous ont fait rire dans le film d'animation Madagascar. Voici une occasion de voir des lémuriens en vrai. La Vanille Nature Park vient d'accueillir trois nouveaux bébés de cette espèce endémique de la Grande île. Cela fait deux ans que La Vanille Nature Parc a fait l'acquisition de lémuriens.

Le parc de Rivière-des-Anguilles vous propose une expérience à la rencontre des makis - autre nom des lémuriens. Vous pourrez les approcher, les nourrir, tout en les observant de très près. Habitués à la présence humaine, ils se laissent même caresser. Ils font montre d'un caractère doux et inoffensif. Ils se nourrissent de fruits et de légumes et acceptent volontiers ceux que leur tendent les visiteurs. Ces makis à l'esprit vif peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Ils proviennent du sud et du sud-ouest de Madagascar. Les visiteurs peuvent avoir accès à l'enclos des lémuriens par groupes de cinq, pour ne pas les effrayer.

En sus de cette attraction, le parc du Sud est connu pour ses crocodiles. De l'écloserie à l'enclos où d'impressionnants spécimens se tiennent immobiles, mâchoires ouvertes, frissons garantis. Vous pourrez même immortaliser l'instant en vous faisant photographier avec un bébé crocodile. Tarifs : Adulte Rs 280 / enfant (3 à 12 ans) Rs 140. Le parc sera fermé le 1er janvier.