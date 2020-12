Ile Maurice: Maison rénovée - Une vidéo à la rescousse de Dadi Basantee

La maison de l'octogénaire faisait peine à voir. Mais l'année 2020 se termine sur une bonne note pour elle, grâce à une générosité manifestée sur les réseaux sociaux.

Jusqu'à novembre, elle vivait seule dans une maison délabrée, à la rue Sir Virgil Naz, Quatre-Bornes, où régnait une atmosphère de tristesse. Aujourd'hui, changement de décor. Elle, c'est Dadi Basantee dont le visage fait le tour de la Toile. Que s'est-il passé ?

Tout a commencé un beau jour alors qu'elle rentrait chez elle à pied avec son sac sans se soucier des passants. Soudain, une voiture s'arrête à sa hauteur. N'étant pas en attente d'une rencontre de cette nature, elle poursuit son chemin sans se rendre compte que la voiture appartient à une bonne samaritaine qui allait transformer sa vie de fond en comble. Bhanesha Beekarry propose de la déposer chez elle. Faisant pleinement confiance à cette étrangère qu'elle voit pour la première fois, elle accepte.

Tout au long du parcours la jeune femme fera plus ample connaissance avec sa passagère : Dadi Basantee, une octogénaire, vit seule dans une maison non loin de celle de son fils. Comme moyen de subsistance, elle n'a que sa pension de vieillesse de Rs 9 000. C'est elle qui règle ses factures d'électricité et d'eau potable. Elle s'occupe également de ses deux petits-enfants et à la fin de chaque mois se fait un devoir de voir comment les aider en puisant de ses Rs 9 000. Elle prépare elle-même ses repas.

Un spectacle de désolation se présente aux yeux de Bhanesha Beekarry : chute de morceaux de ciment qui se sont décrochés du plafond, insalubrité occasionnée par la difficulté de la pensionnée à nettoyer régulièrement la maison, un matelas constitué seulement d'un bout d'éponge posé sur un lit dont la structure menace de s'effondrer. Loin de se décourager par rapport à cette situation, la jeune femme quitte la maison de la retraitée avec la ferme résolution de changer les conditions de vie de cette dernière. Comment va-t-elle s'y prendre?

Pour y parvenir, Bhanesha Beekarry publie une vidéo de Dadi Basantee dans sa maison délabrée sur Facebook. La publication de cette vidéo sur son compte Facebook va faire le reste : cette vidéo est partagée par plus d'une centaine de personnes qui spontanément vont manifester leur intention de venir en aide concrètement à l'octogénaire.

C'est de cette façon que toutes formes de contributions indispensables pour que le «Projet Dadi» se matérialise se manifestent. Résultat: une petite merveille de maison est venue remplacer l'ancienne maison où régnait une atmosphère de tristesse projetant Dadi dans une situation qu'elle n'avait jamais imaginée. La réalisation du projet se fait en deux phases.

Chambre rénovée

La première phase consiste à rénover la chambre à coucher de Dadi Basantee. Chaque bénévole a voulu contribuer à sa manière. À titre d'exemple, un magasin a offert les rideaux alors qu'un électricien a effectué les travaux électriques dans la chambre à coucher de Dadi Basantee. Petit à petit, la liste des bénévoles s'allonge. Entre nettoyage, rénovation et décor, le temps passe. Le jour J s'annonce pour le 29 novembre. Dadi Basantee découvre une chambre à coucher qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. Elle est en larmes en voyant qu'elle a enfin un lit, un petit canapé, des murs peints et un décor cosy. C'est sans doute un jour inoubliable.

Bhanesha Beekarry publie une nouvelle vidéo. Les gens la félicitent pour son initiative. Toutefois elle ne s'arrête pas là car la deuxième phase du projet Dadi n'a pas encore abouti. Cette fois, elle compte mettre à jour la cuisine de Dadi Basantee qui est aussi dans un piteux état.

Cuisine meublée

Certes Bhanesha Beekarry a reçu un énorme soutien de plusieurs internautes mauriciens. Toutefois, tout au long de sa démarche, elle a surtout été épaulée par Farhana Neetoo qui est une décoratrice d'intérieur et Jameel Peerally. Affectée par la pandémie Covid-19, Farhana Neetoo quitte son travail en avril pour s'adonner à sa passion qui est la décoration intérieure. En voyant la vidéo de son amie, elle ne reste pas insensible. Ces derniers jours, elle donne un coup de main pour l'ameublement de la cuisine de Dadi Basantee. Outre les sponsors, elle avance qu'elle a déjà déboursé plus de Rs 30 000 avec l'aide de sa famille et de ses amis pour aider l'octogénaire.

Elle a acheté un petit frigo, une table et d'autres objets. À présent, il ne reste que de placer le carrelage dans la cuisine. Selon elle, il était impossible pour cette jeune maman d'une fillette de trois ans de rester insensible au cri de cœur de Dadi Basantee. Elle pourra se contenter de savoir que Dadi Basantee passera un joyeux Noël chez elle. Elle a enfin une maison digne de ce nom.