Egypte: Al-Sissi ordonne de suivre le rythme du développement technologique dans les médias

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné un travail continu afin de suivre le rythme du développement technologique croissant dans le domaine des médias et de mettre à niveau les mécanismes de communication avec toutes les classes de la société, dans le but de fournir des connaissances et des informations correctes et précises provenant de sources fiables.

Le chef de l'Etat a tenu ces propos lors d'une réunion, samedi, avec le Premier ministre, Moustafa Madbouly et le ministre d'Etat à l'Information, Ossama Heikal.

M. Heikal a passé en revue les axes les plus importants de la stratégie de travail du ministère d'État à l'Information, qui vise à établir un engagement envers les principes et les valeurs du travail médiatique, et à assurer la crédibilité et la transparence du travail des différents médias.

Le ministre d'État à l'Information a également présenté la vision du ministère au sujet de la numérisation des médias égyptiens.