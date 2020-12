Algérie: La normalisation avec l'entité sioniste, une violation des résolutions des sommets arabes

Alger — L'ambassadeur de l'Etat palestinien en Algérie, Amin Makboul, a affirmé, samedi, que la normalisation des relations entre certains pays arabes et l'entité sioniste constitue "une trahison" à la cause palestinienne et une violation aux résolutions des sommets arabes.

En marge de sa participation à un hommage organisé par l'Association Mechaal Echahid à l'occasion de la célébration du 42e anniversaire de la disparition de Houari Boumediene, sous le thème "Boumediene et les mouvements de libération", M. Mabkboul a fait savoir que cette normalisation est un cadeau offert à l'occupation israélienne qui est en pleine extension des colonies", qualifiant cette démarche de "trahison qui ne profite à personne" et de "cadeau offert à l'ancienne administration américaine, présidée par Donald Trump et au Gouvernement corrompu de Benyamin Netanyahou".

Répondant à une question sur le point de vue des palestiniens concernant la nouvelle administration américaine et à ce qu'elle peut apporter à leur cause afin de surmonter la situation qu'elle traverse, le même responsable a déclaré :"nous ne nous attendons pas à grands choses si ce n'est de simples changements. Je crois que le président Joe Biden sera occupé par les dossiers compliqués laissés par Donald Trump durant son mandat".

S'agissant des moyens de résistance de lutte du peuple palestinien quant à cette normalisation, le même responsable a fait savoir que "cela passe par la résistance et la lutte, outre l'action diplomatique et politique au niveau des organismes onusiens et internationaux".